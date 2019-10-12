〈觀察〉5G推升資料中心高速線束需求 業者加速佈局

全球 5G 基站建置正加速進行，促進雲端運算與儲存需求持續熱絡，進而帶動需求強勁成長，國內線束業者如貿聯 - KY、嘉基等，紛紛加速布局腳步，預計相關商機明年陸續發酵，加上 USB Type C 滲透率持續攀升，也有利高速傳輸線束發展。

根據思科 (Cisco) 發佈「思科全球雲端指數 (Cisco Global Cloud Index)」報告指出，今年超大型伺服器將突破 500 個，明年可望到 570 個，2021 年更將達 628 個，將佔所有資料中心伺服器的 53%。

業界人士看好，高階伺服器和資料中心建置需求攀升下，也將推升高速傳輸線材需求，加上產品單價高，業者可望受惠量價齊揚，進一步帶動明後年營收及獲利表現。

以國內業者在雲端資料中心高速應用布局來看，目前貿聯 - KY(3665-TW) 已送樣客戶進行產品認證，相關商機最快本季至明年初將開始發酵；嘉基除傳統電傳輸外，也拓展資料中心 100G 光纖傳輸線，也在跟 1-2 個美系客戶洽談認證，將採 ODM 的方式合作，預計也將於明年放量出貨。

筆電方面，各品牌大廠在今年商用機型的新產品推出上，設計持續導入 Type-C 應用，將有利帶動相關應用如擴充基座等 Type-C 相關設備數量增長。

根據研究機構 IHS 預測，全球至少具有一個 USB Type-C 連接埠的裝置數量，今年將突破 30 億台、明年則可望達 40 億台，2021 年更將成長至近 50 億台，數量增加，連接器及線束業者營運也將受惠。