NISSAN選出新CEO 雷諾表示強化聯盟為優先要務

日產汽車 (7201-JP) 在週二 (8 日) 召開的董事會上，選出新任 CEO。日產的這名新 CEO 內田誠，是由日產內部的執行董事升任。目前內田誠還擔任東風汽車有限公司的總裁，而未來重振日產公司業績與經營重建的重責大任也將是他上任後的首要任務。

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另外日產也在同日宣布該公司的新任 COO，將由來自三菱汽車公司的現任 COO Ashwani Gupta 來擔任。而日產的執行董事關潤，也將出任副 COO 一職，未來將在 Ashwani Gupta 的一旁進行協助。

日產汽車的最大股東，法國雷諾汽車董事長盛納德 (Jean-Dominique Senard)，在週三 (9 日) 於日本橫濱接受日媒訪問時表示，在與日產之間的資本合作問題並非目前的優先事項。首先，如何在事業方面來將聯盟作出強化，才是應該優先處理的事情，而對於雙方的金錢關係，暫不進行重新檢視。

目前雷諾向日產出資約 43%，而日產則持有雷諾 15% 的股權。過去在 2019 年 4 月時，雷諾為加深彼此的合作關係，曾向日產提出經營統合的建議。而日產方面則是希望雷諾調降出資比例，以維持彼此的對等關係。

對於日產的全新經營陣容，雷諾的盛納德董事長認為是最佳組合，表示他相當滿意。

而在雷諾方面，法國的《費加洛報》等媒體則是在 8 日的報導中指出，盛納德正打算換掉目前的雷諾汽車 CEO Thierry Bolloré。過去在戈恩 (Carlos Ghosn) 治理雷諾與日產的時代，由於 Thierry Bolloré 與戈恩走的很近，也因而傳出雷諾為了修復與日產之間的信賴關係，而打算作出這樣的決定。