台股盤後－長假前買盤縮手 權值股無力 失守10900點

美國商務部周二宣布制裁中國企業，衝擊道瓊指數重挫逾 300 點，亞股今日同步走弱，台股開低走低，加上長假前抱股意願不高，多頭賣壓出籠，權值、中小型股疲軟，指數跌破 10900 大關，終場收 10889.96 點，下跌 127.35 點或 1.16%，成交量 1289.99 億元。

蘋概三王今日皆以下跌作收，台積電、鴻海跌幅皆逾 1%，大立光盤中雖重返 4500 元大關，難敵賣壓出籠，終場小幅下跌 0.34%，收 4460 點，權值股一片綠油油，聯發科跌幅 3.25%，一路摜破 5 日、10 日、20 日線，收在 372 元。

南亞科昨日公布第 3 季獲利，季減近 2 成，同步影響今日記憶體族群表現，南亞科跳空開低，跌幅最深，達 9.16%，華邦電跌幅也有 3.98%，旺宏則相對收斂，跌幅 2.3%，力守月線、季線。

台塑四寶昨日在法說除釋出今年衰退訊號，更坦言，明年景氣會更壞，今日股價齊步下跌，跌幅逾 1%，且皆在均線下表現。

至於營收亮麗的 IC 設計，今日躍居盤面焦點，立積 9 月、Q3 營收雙寫新高，明年展望也看俏，盤中亮燈漲停，終場收在 212 元，創下掛牌新高，聯陽、新唐也在營收創高助攻下，漲幅逾 1%。

宏捷科也在 5G 射頻元件看增下，亮燈漲停，股價收在 100.5 元，創下近 3 年新高，帶動砷化鎵族群強勢表態，全新漲幅 2.5%，環宇 - KY、IET-KY 漲幅也有近 1%，不過穩懋則由紅翻黑，下跌 0.18%。

美中談判再起，市場觀望氣氛濃，加上台股今日受長假前賣壓出籠影響，回檔至 10900 點以下，預計隨著美中談判結果出爐，將影響台股下周一大盤表現。