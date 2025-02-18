〈台股盤後〉台積電神龍擺尾 最後一盤爆274億元強拉 收漲160點

美股 17 日休市，台股今 (18) 日觀望氣氛濃厚，早盤過後，一路在平盤附近狹盤震盪，權值股整體並無明顯表態，最後一盤則在台積電拉抬下，爆出 274 億元的成交量，指數一口氣拉抬 106 點，終場收 23666.11 點，上漲 160.78 點，成交量 3307.85 億元，較前一日量縮。