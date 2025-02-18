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台股

〈台股盤後〉台積電神龍擺尾 最後一盤爆274億元強拉 收漲160點

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-18 14:05

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〈台股盤後〉尾盤爆量上攻逾百點 終場突破23600點大關。(圖：shutterstock)

美股 17 日休市，台股今 (18) 日觀望氣氛濃厚，早盤過後，一路在平盤附近狹盤震盪，權值股整體並無明顯表態，最後一盤則在台積電拉抬下，爆出 274 億元的成交量，指數一口氣拉抬 106 點，終場收 23666.11 點，上漲 160.78 點，成交量 3307.85 億元，較前一日量縮。

今日權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 15 元，漲逾 1%，來到 1100 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 10 元，跌近 1%，收 1535 元；、廣達 (2382-TW) 漲逾 1%、日月光 (3711-TW)、鴻海 (2317-TW) 均漲近 1%、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 於平盤下方遊走。


受惠邊緣 AI 題材，工業電腦廠走強，飛捷 (6206-TW)、宸曜 (6922-TW) 均漲停，事欣科 (4916-TW)、磐儀 (3594-TW) 均漲近 3%、新漢 (8234-TW) 漲近 2%。

宏碁陸製產品銷美喊漲 10%，激勵板卡、電腦品牌廠走強。微星 (2377-TW) 漲逾 3%，華擎 (3515-TW) 漲近 3%，技嘉 (2376-TW) 漲逾 2%、映泰 (2399-TW)、華碩 (2357-TW) 均漲近 2%。

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台股盤後台積電關稅

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台積電11001.38%
事欣科43.053.49%
映泰27.052.46%
技嘉267.52.49%
華擎2582.58%
微星200.52.56%
新漢902.51%
磐儀59.73.29%
宸曜2549.96%
飛捷151.59.78%
聯電41.95-0.12%
鴻海183.50.55%
日月光投控1790.56%
廣達264.51.54%
聯發科1535-0.65%
華碩6982.50%
台積電203.91.03%
聯電 ADR6.26-0.63%

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加權指數法興(購) 槓桿13.53
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加權指數法興(售) 槓桿8.5

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