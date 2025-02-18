〈台股盤後〉台積電神龍擺尾 最後一盤爆274億元強拉 收漲160點
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-18 14:05
美股 17 日休市，台股今 (18) 日觀望氣氛濃厚，早盤過後，一路在平盤附近狹盤震盪，權值股整體並無明顯表態，最後一盤則在台積電拉抬下，爆出 274 億元的成交量，指數一口氣拉抬 106 點，終場收 23666.11 點，上漲 160.78 點，成交量 3307.85 億元，較前一日量縮。
今日權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲 15 元，漲逾 1%，來到 1100 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 10 元，跌近 1%，收 1535 元；、廣達 (2382-TW) 漲逾 1%、日月光 (3711-TW)、鴻海 (2317-TW) 均漲近 1%、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 於平盤下方遊走。
受惠邊緣 AI 題材，工業電腦廠走強，飛捷 (6206-TW)、宸曜 (6922-TW) 均漲停，事欣科 (4916-TW)、磐儀 (3594-TW) 均漲近 3%、新漢 (8234-TW) 漲近 2%。
宏碁陸製產品銷美喊漲 10%，激勵板卡、電腦品牌廠走強。微星 (2377-TW) 漲逾 3%，華擎 (3515-TW) 漲近 3%，技嘉 (2376-TW) 漲逾 2%、映泰 (2399-TW)、華碩 (2357-TW) 均漲近 2%。
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