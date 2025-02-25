45%！歐洲電動車需求激增特斯拉銷量卻暴跌 專家直指兩大原因

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-25 14:40

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最新數據顯示，在歐洲電動車需求激增之際，美國電動車巨擘特斯拉 (TSLA-US) 上月在歐洲銷量去年同期 18161 輛暴跌 45% 至 9945 輛，其中在德國新車銷量僅 1277 輛，創 2021 年 7 月來最低，在法國銷量也暴跌 63%，創 2022 年 8 月以來最差表現。

根據德國汽車工業協會最新數據，特斯拉 1 月在德國的新車註冊量年減六成，是在德國月銷量超過千輛車廠中降幅最大一家。此外，特斯拉上月在法國和英國的銷量也分別年減 63% 和 8%。

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另據歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 最新數據，儘管上月歐盟新車註冊量下降，但電動車銷量成長 34% 至 12 萬 4341 輛。目前，電動車在歐盟汽車市佔率達 15%，高於一年前的近 11%。

分析人士表示，特斯拉執行長馬斯克對德國極右派政黨 AfD 的公開支持可能影響了市場需求，而英國銷量下滑更跟馬斯克近期對英相施凱爾及其工黨政府的直接抨擊有關。

馬斯克上月在 X 平台上與 AfD 領導人進行一場直播討論，並在該黨一場線上集會上發表講話，呼籲德國人「為自己的文化感到自豪」，並暗示不應「過度關注過去的罪行」。

馬斯克上述發言被外界解讀為對納粹時期戰爭暴行的淡化，尤其是在奧斯維辛集中營解放 80 周年紀念日前夕，更激起德國社會的強烈憤怒。

在德國，反思歷史是戰後國家認同的重要組成部分，因納粹相關話題在當地極為敏感。

除政治因素外，特斯拉正在調整多個工廠的生產線，以生產新版 Model Y。這種生產線的改造導致數周的產能損失，而特斯拉位於柏林附近的超級工廠也受到影響。

數據還顯示，歐洲 1 月新車註冊量年減 2.6% 至 83 萬 1201 輛，主要因為法國、義大利和德國的新車註冊量下滑，抵消了西班牙的註冊量成長。

法國和義大利上月新車註冊量降幅最大，分別下滑 6.2% 跟 5.8%，降幅第三大的是德國，下滑 2.8%，西班牙新車註冊量則成長 5.3%。

主要汽車品牌中，福斯和雷諾汽車的註冊量分別成長 5.3% 和 5.4%，而 Stellantis 下降了 16%。

在與汽車製造商、工會和利益團體舉行會談後，歐盟執委會將於下周三 (3 月 5 日) 提交汽車產業計畫。