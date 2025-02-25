〈美股13F報告〉巴菲特、段永平「神同步」 貝萊德全面加倉七巨頭 與橋水背道而馳

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 12:11

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近期，各大國際投資機構向美國證券交易委員會（SEC）提交 13F 報告，公布截至 2024 年 12 月 31 日的第四季持倉情況。

根據 Wind 整理的數據，「股神」巴菲特在此期間加倉了西方石油，段永平的操作與巴菲特「神同步」；而橋水基金則逐步止盈科技股，與貝萊德的操作截然相反，後者則全面加注「美股七巨頭」。另外，「大空頭」邁克爾 · 伯瑞 (Michael Burry) 則新建了拼多多 ADR 的倉位。

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在前十大重倉股中，西方石油成為波克夏唯一加倉的標的。 2024 年 12 月，波克夏以約 46 美元 / 股的價格增持了西方石油近 890 萬股普通股，耗資約 4 億美元。根據近期披露的文件，波克夏在 2025 年 2 月 7 日以 46.8195 美元 / 股的價格增持了 76.30 萬股普通股，耗資約 3572 萬美元。這筆交易後，波克夏最新持有西方石油普通股總數增至 2.65 億股。

不過，波克夏在 2024 年第四季猛砍花旗集團 (C-US) 超七成，減持了 4060.53 萬股，持股降至 1463.95 萬股，持有市值為 10.30 億美元；還減持了第一資本金融、Charter Communications、路易斯安那太平洋、Nu Holdings 等多隻股票。此外，波克夏還清倉了第二季新進的標的 Ulta 美妝，並賣掉了 SPDR 標普 500 指數 ETF、先鋒領航標普 500ETF 等標的。

段永平─多檔操作與巴菲特雷同

美籍華裔企業家、投資人，步步高電子創始人及前總裁段永平的千億持倉也在近期曝光，他在美國管理的投資賬戶 H&H International Investment 截至 2024 年第四季度持有 8 隻美股，持倉市值 145.16 億美元，約合人民幣 1053 億。蘋果仍是段永平的頭號重倉股，持有市值達 102.33 億美元，但較上季減持 1,190 萬股。此外，段永平的 H&H 持有波克夏 B 的市值 16.41 億美元，持倉佔比為 11.31%。第四季段永平減持了蘋果、波克夏 B、GoogleC、迪士尼、莫德納，增持了拼多多 (PDD-US)、西方石油和阿里巴巴 (BABA-US)。

橋水基金─七巨頭中拋售六檔

橋水基金截至 2024 年第四季末的總持倉規模達 218 億美元，較第三季增加了 41 億美元。該基金對美股六大科技巨頭——Google-A、輝達、META、微軟、蘋果和亞馬遜均進行了大手筆賣出，其中對蘋果減倉幅度達 40%，對輝達的減倉幅度達 26%。此外，橋水基金在 2024 年第四季建倉買入了 15.4 萬股特斯拉 (TSLA-US)，季末持倉市值逾 6,200 萬美元。另外，橋水基金也增加了多隻其他股票。其中，PayPal 被增持了 113.7 萬股，eBay 被增持了 149.9 萬股。

除了個股，標普 500ETF-iShares（IVV）被減持了 18.3 萬份，核心 MSCI 新興市場 ETF-iShares（IEMG）也被減持了 12 萬份。

在增持方面，橋水基金買進了標普 500ETF-SPDR（SPY）近 740 萬份，增持幅度高達 883%。

貝萊德─全面加倉美股七巨頭

相對於橋水，貝萊德在 2024 年第四季持倉股的總市值為 4.94 億美元，較上季增長 1.94%。貝萊德新建倉 342 個標的，加倉 3336 個標的，清倉 176 個標的，減持 1347 個標的。與橋水基金截然相反，貝萊德全面加倉了「美股七巨頭」，且「雨露均霑」地加倉 1% 至 3%，使其全部進入前十大持倉。

高盛─大舉加碼比特幣 ETF

高盛在 2024 年第四季則大幅增加了比特幣交易所交易基金（ETF）的持有量，持有價值 12.7 億美元的 iShares 比特幣信託 ETF，總計 24,077,861 份，增加了 88%。此外，高盛還揭露了 2.88 億美元的富達智慧起源比特幣基金股份，總計 3,530,486 份，比上一季增加了 105%。

大空頭伯瑞─調整中概股 建倉拼多多

最後，邁克爾 · 伯瑞在 2024 年第四季大幅減持阿里巴巴 25% 和京東 40%，並新建了拼多多的倉位 7.5 萬股，百度持倉不變，顯示出他對中概股的調整。這一系列的動作反映了投資機構對市場的不同看法和策略，未來的市場動向值得關注。