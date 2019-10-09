【日盛投顧】指數創高後拉回

◆盤勢分析

1. 中美貿易爭端又起，受美股重挫影響台股表現，開低走低，加上國慶節前賣壓浮現，壓抑尾盤表現，指數最終下跌 127.35 點，跌幅 1.16%，收在 10,889.96 點，成交金額為 1295.99 億元。三大法人合計賣超 122.42 億元，外資賣超 72.51 億元、投信賣超 9.09 億元、自營商賣超 40.82 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量平，節前賣壓影響表現，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

（2）、均線：支撐為季線 (約 10722 點) 附近，壓力為 11100 點附近。

（3）、技術指標：KD 反轉向下，9 日 K 值（63）高於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數跌幅 0.54%，收在 139.97 點，同步加權指數弱勢。支撐下移至 138 點附近，壓力為 143.5 點附近，KD 指標向下，9 日 K 值（29）低於 50，短線整理格局。

4. 觀盤重點：指數創高拉回，國慶假期尚有中美雙方協商不確定因素，月線支撐暫時失守，需快速站回，方能維持偏多，否則恐震盪走勢，櫃買指數則留意季線支撐，操作建議不宜追高，採區間操作為主。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、伺服器等。

PA、營建、安全監控、IC 封測、運動服飾、風電等族群抗跌

1.PA：受惠 9 月、3Q 營收創佳績，未來 5G 以及轉單效應仍可挹注營運，相關個股如 3105 穩懋、8086 宏捷科、2455 全新等股價逆勢抗跌。

2. 營建：台商回台投資持續增加，對房地產、建材、營造可望間接受惠，加上貿易爭端再起，資金往內需尋求避風港，帶動 2548 華固、2505 國揚、6186 新潤、2520 冠德等股價走揚。

3. 安全監控：受惠美列海康威視為貿易黑名單，可望有轉單效應，激勵 3356 奇偶、3454 晶睿等股價連二日收紅。

4.IC 封測：封測族群相關個股，9 月營收皆較去年同期呈現雙位數增長，帶動 6451 訊芯 - KY、6683 雍智科技股價上揚。

5. 風電：8463 潤泰材先前離岸風電灌漿材已獲國際認證，首座離岸風電可望年底商轉，股價直奔漲停，9958 世紀鋼隨離岸風電產品陸續生產，可望推升第 4 季營收持續向上成長，股價相對強勢。