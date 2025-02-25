小米將發表首款中央空調 對標大金且售價少一半

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-25 13:38

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小米將於月底發布米家中央空調 Pro，對標空調一哥大金，外傳售價人民幣 23999 元起，不到大金同級產品人民幣 6 萬元的一半，這也是小米大型家電端化的首個重量級產品。

面對市場質疑，為何對標的是大金而非格力？小米回應：「中央空調是空調產品線中含金量最高的單品，目前技術實力最強的是大金。小米要對標就對標最好的，不給自己留後路。」

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小米集團合夥人盧偉冰日前表示，「小米大型家電高端化的目標非常明確，只對標全球市場上的標竿品牌，並實現超越！」他還指出，小米的首款中央空調，在性能上做到超越大金同級產品，解決了中央空調冬季製熱性能差的缺點，並在節能技術、智慧體驗、生態互聯能力做到了「絕對領先」。

據悉，米家中央空調 Pro 搭載了雙缸補氣增焓壓縮機、三排蒸發器、三排冷凝器以及內外機電子膨脹閥，能夠在 - 28°C 至 65°C 的寬温域內運行，且擁有超一級能效。

此外，小米空調還具備了一項傳統廠商難以匹敵的優勢，即它能夠通過線控面板同時控制空調和燈光。

價格方面，先前博主爆料該空調的起售價為人民幣 23999 元。如果這一價格得以確認，無疑將對傳統空調行業造成巨大的衝擊。

近年來，小米在白色家電行業發展勢頭兇猛。根據小米集團發佈的 2024 年第三季度業績報告，小米智能大家電收入年增 54.9%。其中，空調表現格外亮眼，期內出貨量超過了 170 萬台，年增率超過 55%。小米空調能迅速在市場上站穩腳跟在於技術創新上的投入，通過自研自產來實現成本控制。

據公開資料，小米自建家電工廠，預計 2026 年大規模量產，還啟用智能家電實驗中心，這一全鏈路閉環佈局，提升了自身競爭力，讓行業內其他企業感受到了巨大的競爭壓力，推動整個家電行業在產品、價格、技術和佈局等多方面不斷革新。