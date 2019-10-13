〈分析〉中國影子銀行的黑暗角落 危機恐在醞釀中

據《彭博》報導，找尋中國下一波金融衝擊的分析師，目前將目光投向中國龐大的影子銀行體系中，監管程度最低的角落，稱為「第三方財富管理平台」上。

這些獨立的財富管理公司，近年來通過向富裕的投資人出售高收益產品而迅速發展，同時，他們在多方面幾乎不受政府對非銀行融資的限制，而使得此一行業，已經從默默無聞，發展成為許多現金短缺中國企業主要的資金來源。

一些分析師擔心，隨著中國經濟放緩的加深和公司違約率上升，由獨立財富管理公司安排的產品可能面臨愈來愈大的損失。

一旦「踩雷」損失慘重

自今年 7 月以來，這樣的擔心浮上枱面。當時美股上市公司諾亞財富 (NOAH-US) 公告，旗下的上海歌斐資產管理有限公司所提供的一檔人民幣 34 億元的私募基金，因企業董事長涉詐欺，而處於風險。

中國企業違約上升 (圖表取自彭博)

這也造成諾亞財富美國上市的股票，在過去 3 個月中下跌 38%。

諮詢公司 Oliver Wyman 駐香港的金融服務主管 Jasper Yip 表示，出現這種情況並不令人驚訝，在經濟成長放緩之下，會有更多的借款人面臨支付困難。

但另一方面，如果類似案例繼續出現，原已陷入危機的高收益資產來說，後果將非常嚴重。這讓分析師憂慮的因素在於，由於產品不透明且涉及法規極少，因此沒人知道共多少金額曝於這類風險之下。

高報酬下隱藏高風險

在不出現危機時，這類獨立財富管理公司收益頗豐，這由諾亞及另一家美國上市公司久百控股 (Jupai Holdings Ltd) 的財報，就看得出來。

截至 2018 年 12 月的兩年中，諾亞公司旗下自有產品的管理資產增長 40%，達人民幣 1692 億元。在這兩年，為中國努力監管影子銀行，造成這個系統收縮，獨立的財富管理公司成長。諾亞在 2016 年估計，中國有超過 8000 家獨立財富管理公司。

儘管這些公司提供各種各樣的投資，包括普通的共同基金，但許多產品為取得高收益，貸款給企業，特別像是房地產開發商，因為這類企業難以取得銀行等傳統資金來源。

在其他的非銀行貸款商，受到重點監管，所能持有的非標準信貸資產 (主要是公司貸款) 受到管制，例如上限為 35%，但獨立理財公司所發表的信貸產品，卻可能不受到任何限制。

如此一來，他們就可以增加承擔較高風險債券的風險，並提供更高的收益率，而這正是傳統理財產品利率下降之際，可以吸引投資人的主要動力。但其背後，也隱藏著高風險。

諾亞某些產品的行銷內容顯示，在為期 9 個月的投資期內，預期年化報酬率為 7.7%，是基準存款利率的 5 倍。

而這些獨立財富管理機構，向投資人行銷產品時，卻經常低估其所持產品的風險。

諾亞 7 月的案例，只是這些故事中冰山的一角而已。

官方正試圖改善

此一情況可能很快有所改變。中國證監會於 2 月發布針對財富管理機構和投資產品分銷商的規則草案，將加大對未能正確披露風險公司的處罰。深圳市資產管理協會，上個月發布了關於清算陷入困境的產品規則草案，並表示一些理財師未達到專業標準。

基金管理研究公司 Z-Ben Advisors 駐上海研究主管 Liu Shichen 說，擬議中的法規將有助於降低風險，但這一行業的問題，很可能比大多數投資人意識到的要更大。人們所能看到的，可能只是有問題產品的一小部分。

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