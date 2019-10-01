風險控管有成 穆迪:中國影子銀行規模創2016年以來新低

國際信評機構穆迪公布最新「中國影子銀行季度監測報告」顯示，2019 年上半年中國影子銀行規模減少人民幣 1.7 兆元，達人民幣 59.6 兆元，為 2016 年底以來的最低水準。

今年上半年中國廣義影子銀行資產占 GDP 的比重下降 23 個百分點，從兩年前 87% 的高峰降至 2019 年年中的 64%。

穆迪董事總經理、亞太區首席信用總監 Michael Taylor 指稱，中國影子銀行資產減小的主要原因是銀行和非銀行金融機構的資管業務整體規模持續減少。

而該領域是 2017 年中國主管機關開始監管與整治的重點所在。隨著核心影子銀行資產持續縮減，中國整體信貸擴張速度將會減緩，信貸成長與名義 GDP 增長之間的差距將會縮小。

穆迪同時指出，由於監管政策的趨嚴導致 2019 年 7 月和 2019 年 8 月信託貸款淨增加規模合計減少約人民幣 1330 億元。

(圖片: AFP)

而針對影子銀行，中國人行行長易綱也指出在去槓桿的大方向上，中國整體槓桿率快速上升的趨勢已經減緩。而金融主管機關推出的新規定，使得中國影子銀行風險在控管上已有初步成效。

同時，易綱進一步強調，主管機關未來仍會加強補齊金融機構、金融控股公司、金融基礎設施、互聯網金融、影子銀行等領域監管制度的不足。