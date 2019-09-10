傳德國將採「影子預算」提振經濟！10年債殖利率彈至一個月新高

周一 (9 日) 相關消息人士指出，德國正在考慮制定「影子預算」(shadow budget)，讓國家能在不受債務規定限制的情況下，增加公共支出，提振德國委靡不振的經濟。德債殖利率聞訊彈升。

根據路透社報導，三位相關內部消息人士指出，這項新的影子預算建立後，新的舉債額不會算在聯邦債務當中，且德國將不僅可用歷史新低的利率發債，且得以舉債超過規定的債務限額。計畫預期對基礎建設及氣候保護方面擴大支出。

根據歐盟的財政規定，當一個國家的債務佔 GDP 比重低於 60% 時，該國可以提高財政赤字約 1% GDP。而德國預期今年債務有機會低於 GDP 比重 60%。

按照這項財政規定，利用「會計技巧」，德國今年將可以發行的新債務額將達到 350 億歐元，遠高於平衡預算方案下的 50 億歐元。

分析師認為，若這項消息屬實，將有助擴大政府支出，提振經濟成長，相對支持歐元匯價。目前德國政府方面尚未對報導做出回應。

目前德國經濟持續陷入泥沼。今年第二季 GDP 季增率僅為 -0.1%，已落入負成長，若連續兩季負成長，傳統上則定義為經濟衰退。

德國可能制定影子預算的相關消息傳出後，德國 10 年期債券殖利率聞訊彈升，創 1 個月新高。9 月初殖利率曾一度跌至 -0.74% 的歷史新低點。