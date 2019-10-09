十年最大現金危機！赤字嚴重 聯合國下個月恐無法發薪

聯合國秘書長 Antonio Guterres 警告，聯合國已達到十年來最嚴重的赤字，下個月可能沒有足夠金額支付員工薪水，使聯合國的工作與改革將面臨最大風險。

Antonio Guterres 表示，自今年一月來，聯合國已經致力於削減開支，然而由於許多會員國不支付欠款，聯合國將面臨流動性危機。

「這個月，我們已經達到十年來最嚴重的赤字，我們正面臨 11 月份沒有足夠金額支付員工薪水的風險。上個月之所以能舉辦世界領導人峰會，是因為一月來已經大幅削減支出的緣故」Antonio Guterres 表示。

以聯合國一年 33 億美元的經常性預算來說，美國是佔比最大的貢獻者，比重達 22%。此筆預算用在政治、人道主義、經濟和社會事務等工作。

不過，美國已累積積欠了之前的經常性預算 3.81 億美元，2019 年再度欠款 6.74 億美元。美國駐聯合國代表證實了這項數據，不過並未回覆何時將付款。

美國總統川普對此表示，美國承擔聯合國的費用比例是不平等的，希望推動聯合國的改革。

聯合國發言人 Stephane Dujarric 表示，至今為止，2019 年的會費已有 129 個國家支付了，金額約 20 億美元，但相對一年 33 億美元的經常性預算來說，仍明顯不足。

Antonio Guterres 警告，在資金不足之下，許多會議可能不得不延期甚至取消。而聯合國在紐約、日內瓦、維也納和肯亞等地的委員會營運將會受到影響。

而聯合國維持世界和平的費用是另一筆運算。截至 2019 年 6 月 30 日止，年度費用為 67 億美元，明年則為 65.1 億美元。

美國負責聯合國的和平預算約 28%，但按照美國法律的規定，美國僅願意支付 25%。目前華府積欠這項和平運算費用約 24 億美元。