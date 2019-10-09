美擴大制裁！中媒釋談判風向球 劉鶴不帶「特使」頭銜赴美

美中貿易談判即將於週四 (10 日) 登場，為期兩天，然而隨著美方出手擴大對中國制裁，美中隔空放話頻頻，目前談判前景不甚樂觀，雙方達成貿易協議機率大減。

川普政府除了將 28 中國實增入貿易黑名單外，週二亦宣布對中國官員實施簽證限制，擴大對中國制裁。

美國國務卿龐培 (Mike Pompeo) 疾呼：「美國呼籲中華人民共和國立刻停止新疆的鎮壓運動。釋放所有遭任意拘留的人，停止強迫居住在國外的中國穆斯林少數民族成員返回中國面對不確定的命運。」

中國商務部回應，美方打著人權的幌子，藉機抹黑中國的治疆政策，干涉中國內政，敦促美方盡快將相關中國實體移出清單，並將採取一切必要措施，維護自身利益。

中國外交部表示，目前中國的不可靠實體清單制度正在履行內部程序，將於近期發布。

美中經貿關係詭譎多變

中國官媒《環球時報》總編胡錫進週二推文表示球：「我感受到，中國社會對新一輪貿易談判取得真正突破的期望不高。大多數人認為美中之間的貿易戰或貿易談判將是常態。此外，大家普遍認為川普政府無法兌現承諾。」

中國官媒《環球時報》總編胡錫進推文。

《南華早報》報導，中國副總理劉鶴將不會帶著「中國國家主席習近平特使」頭銜赴華府談判，意味中國讓步空間縮小，達成貿易協議的機率降低。

該報導還引述消息人士表示，中國代表團原訂美東時間週五 (12 日) 離開華盛頓，但返中時間可以提前一日，意味談判前景不甚樂觀。

中國黨報《經濟日報》旗下的微信公眾號「陶然筆記」週二亦寫道，重啟磋商是好事，但中美貿易戰如果繼續談談打打，還是有必要繼續談下去，因為反制有反制的必要，談也有談的必要。