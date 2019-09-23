全球氣溫創近5年新高 聯合國籲各國政府積極行動

全球甫歷經了有史以來最熱的 7 月，並伴隨著極端的熱浪。氣候研究組織釋出的一項報告顯示，地球正在以前所未有的速度加速暖化。

聯合國在氣候行動峰會前委託進行的此項評估顯示，2015 年至 2019 年間地球的平均溫度有望創下有記錄以來最熱的五年，此報告匯集了來自八個研究組織有關氣候危機的最新數據。

估計顯示，2015 年至 2019 年期間將較工業化前水平提高攝氏 1.1 度，也比 2011 年至 2015 年期間提高攝氏 0.28 度。

該報告還指出，目前全球減緩氣候變化的政策根本不足以實現「聯合國氣候變化框架公約」在巴黎協議設定的目標。

該協議於 2016 年由 195 個國家簽署，目的是到 2100 年將全球溫度上升限制在攝氏 2 度以下。

自該協議簽署以來，許多國家已承諾減少溫室氣體排放，但仍遠遠不及目標，到 2100 年，溫度將上升至攝氏 3 度。

為了使溫度升高保持在攝氏 2 度以下，聯合國環境規劃署 (UNEP) 建議，「決心必須更加擴大」，並將溫度保持在 1.5 度以下或更低的目標。

聯合國在上一份報告中敦促各界採取行動，以減輕氣候變化的影響並實現巴黎協議規定的目標。

該報告的特約作者兼澳洲聯邦科學與工業研究組織的氣候科學家 Pep Canadell 表示：「這項新的評估，再次提醒人注意氣候危機的嚴重性。」

他呼籲政府，企業和公民社會採取更加堅定和積極的行動來減少溫室氣體的排放。

為了加速決策者對於此事的重視，星期五將在全球舉行了氣候罷工集會，160 多個國家中的數百萬人將走上的街頭，要求政府採取行動。

而聯合國也呼籲領導人參加於周一舉行的氣候行動首腦會議。