台股站上萬一 三大法人買超94億元 外資大買台積電、鴻海

台股今 (8) 日在台積電等權值股領軍下，推升大盤指數衝破萬一，終場收 11017.31 點，上漲 82.25 點，三大法人合計買超台股 94.29 億元，外資買超台積電、鴻海逾萬張，續調節富邦 VIX 逾 3 萬張，外資買超金額 101.47 億元，投信賣超 2.4 億元，自營商賣超 4.78 億元。

期貨部分，外資減碼多單 1261 口，多單未平倉口數降到 53865 口，投信減碼空單 34 口，空單未平倉口數來到 25223 口，自營商則減碼空單 1476 口，空單未平倉口數為 2427 口。

外資買超前 10 名，第 1 名元大滬深 300 正 2 逾 5 萬張，第 2 名華通逾 2 萬張，第 3 名台積電約 1.6 萬張，第 4 名鴻海逾 1.1 萬張，第 5 名國巨 11336 張，其他依序為臺企銀、友達、元大台灣 50、富邦上証 2 及富邦上証正 2。

外資賣超前 10 名，第 1 名富邦 VIX 逾 3.3 萬張，第 2 名南亞科約 1.1 萬張，第 3 名旺宏 7277 張，第 4 名台光電 5812 張，第 5 名華邦電 5184 張，其他依序為欣興、彩晶、玉山金、文曄及開發金。

投信買超前 10 名，第 1 名正崴 1690 張，第 2 名精元 733 張，第 3 名可成 682 張，第 4 名華通 608 張，第 5 名鴻準 533 張，其他依序為宏捷科、麗豐 - KY、雙鴻、日月光投控、康控 - KY。

投信賣超前 10 名，第 1 名第一金 2225 張，第 2 名旺宏 1483 張，第 3 名欣興 1244 張，第 4 名技嘉 1200 張，第 5 名致伸 969 張，其他依序為亞泥、嘉澤、聯詠、瀚宇博、玉山金。

自營商買超前 10 名，第 1 名新光金 2226 張，第 2 名友達 1532 張，第 3 名宏達電 1512 張，第 4 名群創 1381 張，第 5 名佳世達 969 張，其他依序為仁寶、中工、緯創、耀華及英業達。

自營商賣超前 10 名，第 1 名旺宏 7943 張，第 2 名欣興 1411 張，第 3 名南店 1285 張，第 4 名奇鋐 986 張，第 5 名台積電 899 張，其他依序為元太、晶電、正新、鴻海及國巨。

法人表示，台股今日由電子族群領軍，指數站回萬一，不過成交量未放大，且雙十連假將至，離場觀望賣壓重，留意櫃買指數翻黑，加上美中雙方即將進行貿易談判，建議可先留意基本面佳的個股。