台股盤前─長假前美股收長黑壓力大 指數萬一關口將呈拉鋸

台股昨 (8) 日在加權指數收盤攻上 11000 點大關，創 5 個月來新高，收盤指數報 11017.31 點，不過國泰證期顧問處協理簡伯儀則點出，但收盤櫃買指數下跌 0.42%，是值得憂慮的現象；同時下一階段外資對於台股的態度，將為重大關鍵。

同時，證券分析師張陳浩指出，昨日外資大舉買超的台積電 (2330-TW) 及國巨 (2327-TW)，是否能繼續維持強勢，將為今天台股大盤的重要觀察指標。

同時，今晨收盤的美股指數收黑，也為台股在長假前的賣壓加上另一重的壓力。以今晨收盤的美股四大指數表現來看，標普 500 指數下跌 45.73 點，或 1.56%，收 2893.06 點。那斯達克指數下跌 132.52 點，或 1.67%，收 7823.78 點。美股道瓊指數下跌 313.98 點，或 1.19%，收 26164.04 點。費城半導體指數下跌 48.72 點，或 3.12%，收 1514.45 點。

台股集中市場加權指數 8 日早盤開在 10986.01 點，在台積電等權值股走強帶動下，指數在盤中站上 11000 點，收盤報 11017.31 點，全場成交值在 1284.47 億元。

證券分析師黃漢成表示，台股面臨雙十長假前，依然有先離場觀望的賣壓，雖然指數昨天收盤站上 11000 點，但是要能夠有效站穩，有待長假後的買盤鞏固。

黃漢成表示，目前多方關注重點在 9 月營收表現佳及第 3 季財報表現較強的個股，在蘋果新手機銷售優於預期同時，臻鼎 (4958-TW)、大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW)、金可等，都是值得留意的個股。

此外，今天盤後股王大立光將由執行長林恩平主持召開法說會，並將公布第 3 季財報與前景展望，預料也將牽動台股整體表現。