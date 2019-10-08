台股盤後－台積電領軍衝鋒 指數站穩萬一關卡 留意櫃買指數翻黑

台股無畏美股收黑，今 (8) 日在台積電跳空開領漲及國巨等權值股衝鋒下，推升大盤指數衝破萬一，最高站上 11020.51 點，創 5 個月來新高，終場收 11017.31 點，上漲 82.25 點或 0.75%，成交量 1284.5 億元。

觀察電子三雄，台積電跳空開高震盪，終場收最高點 286.5 元，漲幅 3.06%，市值衝逾 7 兆元，股價與市值再刷新高；鴻海同樣也在盤上震盪，收 74 元、漲幅 0.82%；股王大立光則未延續強勢，一度翻黑、尾盤收斂，終場收在平盤 4480 元。

在台積電衝鋒下，IC 設計族群同步走揚，閎康亮燈漲停，尼克森漲幅逾 5%，鑫創、鑫龍騰、義隆、群聯、創意等表現也不俗，相關個股包括訊芯 - KY、統懋、立積、辛耘等皆在盤上。

被動元件族群中，國巨、禾伸堂 9 月營收回溫，今日股價表現強勁，國巨開高走高，終場爆出大量，收在最高點 298.5 元、漲幅逾 8%，禾伸堂早盤跳空後股價收斂震盪，收在 105 元、漲幅 1.94%。

台塑四寶方面，台塑尾盤由黑翻紅，終場收在 94.3 元，漲幅 0.21%，台化漲幅逾 1%，台塑化及南亞均收紅盤；金融股部分，新光金漲幅逾 1%，第一金、兆豐金、華南金、玉山金等同樣力撐盤上。

法人表示，本周僅剩一個交易日，連假前買盤恐縮手，加上美中貿易即將展開新一輪談判，是否能站穩萬一關卡仍有待觀察，此外，股王大立光明 (9) 日將召開法說會，後續展望也將牽動指數表現。