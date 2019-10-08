星展看Q4市場 點名留意三大現象對市場的衝擊

美中貿易戰局勢反覆，壓抑市場投資情緒，星展集團投資長侯偉福表示，第 4 季市場將聚焦三大現象對市場的影響，包括：貨幣寬鬆對股市的影響、負殖利率金額上揚是否使資金流入收益型股票，以及殖利率倒掛對市場的立即性風險。

全球貿易爭端衝擊經濟成長動能，主要央行包括美國聯準會 (FED) 今年來連續兩次降息，日本央行 (BOJ) 與歐洲央行 (ECB) 也態度也向鴿派靠攏，全球央行將掀起一波量化寬鬆政策。

侯偉福表示，美國 7、9 月經濟數據仍相對穩健，聯準會降息主要是「預防性降息」，預期聯準會將繼續微調貨幣政策支撐經濟成長動能，而事實上，美國也曾在 1995 年、1998 年採取預防式降息，回顧過去歷史經驗，兩次預防性降息都讓美股後市有不錯表現，以標準普爾 500 指數來說，在 1995 年與 1998 年分別上漲 13% 與 29%。

侯偉福進一步指出，1995 年、1998 年預防性降息後，標準普爾 500 指數分別上揚 13% 與 29%，而目前的情經濟狀況，包括 GDP、通膨率與失業率等三項數據仍優於 1995 年、1998 年的表現。

其中，美國名目 GDP 成長率目前為 5.1%，雖略低於 1998 年但仍高於 1995 年的 4.6%；目前美國通膨率約 1.6% 與 1998 年相似，但明顯低於 1995 年 3.0%；至於失業率部分，目前美國失業率約 3.7%，低於 1995 年、1998 年水準。

進一步看股市評價面，目前標準普爾 500 指數前瞻本益比約 17 倍，雖高於 1995 年的水準，但仍低於 1998 年水準。

從 EPFR Global 資金流向觀察，目前投資人股票部位仍偏低，其中股票型基金 1.52 億美元，但全球債券基金金額卻高達 2.78 億美元，顯示機構投資人並未完全參與此波股市的反彈。

侯偉福分析，在資金挹注下目前全球債券評價面偏貴，反觀股票的風險調整後報酬較佳，從跨資產的角度來看，星展集團維持股票優於債券的觀點，在星展集團的 CAA 架 構中，股票綜合分數為 0.24 高於債券的 0.14。

星展集團認為，美國目前的「微降息週期」顯示經濟趨緩至接近谷底，預期聯準會政策的溫和轉變可望帶動美股走揚，原因在於，美股不論在企業獲利或是政經等外在因素，全都優於歐洲市場表現。