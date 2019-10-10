〈外幣優利存款再起〉三外銀爭搶美元資產 優存利率最高喊至3%

儘管市場對於美國 12 月降息預期升溫，但美元指數仍持續在高檔盤旋震盪，銀行看準國人對美元投資熱度不減，再度推出美元優存方案，利率最高可達 3%。

包括花旗、渣打與滙豐等 3 家外銀第 4 季起陸續推出美元優利定存方案，最短天期七天、最長 6 個月期，但單筆存款門檻不低，以渣打為例，單筆最低也要 1 萬美元才能參與。

渣打新推出的美元存款優惠分為活存與定存兩種，活存部分活動長達一個季度，單筆存款金額滿 10 萬美元，新增存款資金利率可達 2.8%，新客戶透過線上換滙利率在加碼 0.3 個百分點，存款年息可達 3.1%，優先理財客戶搭配美利超值活存帳戶最高階牌告利率 0.45%，利率可達 3.55%。

如果有長期投資美元計畫者，可考慮選擇定存方案，1O 月底前單筆存滿 1 萬美元，可享 5 個月期利率 2.3%，存滿 10 萬美元利率可提高至 2.8%。

花旗銀行的美元存款方案，可選擇 7 天期、14 天期或一個月期，新承做非美資金轉換美元後，單筆存滿 3 萬美元可享 7 天期存款年息 3%。

滙豐銀行則鎖定「卓越理財」、「運籌理財」理財客戶，提供新資金 6 個月期美元優利定存，單筆最低承作金額需滿 20 萬美元、存款年息 2.8%；單筆承作金額滿 10 萬美元、可享年息 2.6%，單筆承做金額滿 1 萬美元、存款年息 2.4%。