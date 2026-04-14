鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-14 19:37

台股今 (14) 日氣勢如虹大漲逾 800 點、站上 3 萬 6 千點大關，在熱錢湧入下，新台幣兌美元同步走強，一度強升超過 1 角，但尾盤升幅收斂，終場收在 31.69 元，升值 9.5 分，創逾 1 個月新高，台北與元太外匯市場總成交值 20.02 億美元。

〈台幣〉熱錢湧入股匯雙漲 升近1角創逾1個月新高。(圖：shutterstock)

在市場對美伊有望達成協議的預期升溫下，標普 500 指數、那斯達克指數連袂上漲超過 1%。台股今日在台積電 (2330-TW) 收在歷史新高 2055 元帶動下，收盤大漲 838.83 點，創歷史單日第 9 大漲點、漲幅 2.37%，衝上 36296.12 點歷史新高。外資今天狂買 689 億元，創史上單日買超第 5 大紀錄。

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新台幣兌美元今天以 31.73 元開盤，隨著熱錢湧現，匯價直接升破 31.7 元關卡，一度來到 31.65 元、升值 1.35 角，但尾盤外資轉向匯出，進而壓抑台幣升幅，以 31.69 元作收。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，受避險情緒降溫影響，美元指數下跌 0.7%，亞幣展開反彈，韓元強升 0.77%，日元升值 0.33%，新台幣升值 0.3%，人民幣升值 0.25%。