〈台招商論壇〉前9月外商投資年增近1成 全年可望再創新高

經濟部今 (7) 日舉辦全球台灣招商論壇，經濟部長沈榮津表示，今年全球遭到貿易戰衝擊，雖然來台投資外商家數降低，但總投資金額並未減少，累計今年前 9 月已達 79 億美元 (約新台幣 2440 億元)，年增 1 成左右，今年將以達到去年 114 億美元(約新台幣 3521 億元) 水準為目標。

沈榮津表示，台灣利用美中貿易摩擦，推動多項投資台灣方案，台商積極回台投資，也讓外商認同台灣正逐步成為高階製造中心聚落，除具備 ICT、高階製造能力，半導體產業的擴大投資，也帶動上下游相關設備零件同步來台投資。

除高階製造回台，外商、台商也持續投入 AI 人工智慧，沈榮津表示，包含國際知名大廠如臉書、亞馬遜、谷歌、微軟等都加碼投資台灣，擴大資料中心、伺服器布局，有助於帶動台灣 AI 經濟的發展，政府也會持續推動產業升級轉型，朝 AI 產業化、產業 AI 化目標前進。

投資台灣事務所執行長張銘斌表示，台商回台投資計畫，目前累積有 148 家參與，投資金額達新台幣 6150 億，若加計中小企業累計投資金額達 6500 億。

今年也首次舉辦十大傑出貢獻外商獎，沈榮津表示，評選標準是投資台灣達 3 年以上，累計投資金額達 5 億元，沒有不良財務紀錄的外商，並以在台投資所創造的就業機會、產業供應鏈關係、技術研發、產學合作、總部鏈結作為評斷標準。