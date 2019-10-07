彭博：中方越來越不願意達成「全面協議」恐不利本輪談判

在美中新一輪貿易談判即將開始之際，《彭博》引述知情人士消息表示，中方越來越不願意達成川普政府所追求的「全面協議」，雙方能協商的範圍已經縮小。

中國國務院副總理劉鶴預計本週四 (10 日) 赴美談判，但據傳劉鶴已告知美方談判代表，本次談判不包括改革中國產業政策的承諾，或者更精確的說，美國長期抱怨的目標：中國政府對企業的補貼政策。

專家：中國可能想藉彈劾問題得利

華爾街分析師認為，這象徵著在川普面臨彈劾危機，以及美國企業抱怨貿易戰使經濟減速時，北京選擇在談判上更為強硬。

但接近川普政府的人士表示，彈劾調查不會影響美國與中方談判的底線，中方轉為強硬恐怕會錯估形勢。

美中關係目前並不友好，一方面是因為香港局勢的演變，中國始終認為美方暗中協助，而川普又公開要求中國協助調查民主黨拜登 (Joe Biden)，也帶來中方的不滿。

戰略與國際研究中心的中國精英政治專家 Jude Blanchette 則認為，中國可能想利用川普正遭彈劾調查時，取得優勢。中方可能猜測，川普急需勝利，因此願意在實質問題上做出更多讓步。

(圖片：AFP)

產業補貼仍是關鍵

但至少川普未做出任何口頭上的退讓，他仍強調應該達成全面性的協議，川普並在上週五表示，「如果這筆交易對我們來說不是 100% 的有利，那麼我們就不會達成協議。」

熟悉局勢的人士說，5 月份雙方談崩之後，在夏季恢復的接觸，集中於如何恢復談判，避免進一步加劇使金融市場不安的關稅戰。

這也使得外界傳出，川普可能希望達成一項臨時協議，或者階段性協議—先讓中國今年先購買更多的美國農產品和能源產品，第 2 階段履行今年 5 月份智慧財產權的承諾，最後美國再取消部分關稅。

但據指出，美國貿易代表 Robert Lighthizer 的目標，仍專注在他認為中國務實的改革，特別是產業政策的補貼需增加透明度，也包括放棄《中國製造 2025》計畫。

借鑑美日貿易協議？

僅管 Lighthizer 不太可能接受中國方面，任何不涉及工業補貼或政策的提議，但據熟悉情況的人士指出，只要繼續進行更廣泛的對話，他可能願意接受「循序漸進的」協議。

Lighthizer 的選項之一，是參照美日新貿易協議模式，先在農業、數位產業及部分工業上取得協議，之後進行更長時期的談判。

但這個模式在美中貿易談判中可能遇到麻煩，因為「產業補貼」仍然被視為重點項目。

前美國貿易官員 Rufus Yerxa 認為，產業補貼等問題，是「完全是此案首先開始的全部原因」，要是這個部分從談判桌上消失，川普政府不得不做很多解釋。

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