南韓出口衰弱 成為全球前十大出口國中跌幅最大之國家

南韓經濟面臨困境，數據顯示南韓出口和資本支出已分別連續 10 個月及 9 個月呈現下跌，南韓政府指出，出口疲軟主要是因為貿易戰環伺及全球經濟放緩所造成。

據 WTO 週日 (6 日) 數據顯示，今年前七個月，南韓累計出口總額為 3173.36 億美元，年增率下滑 8.94%，南韓出口下降幅度是全球前十大出口國中最大的。

香港、德國、日本及英國的出口分別下降了 6.74%、5.49%、5.03% 及 4.62%。

該數據也顯示出南韓經濟特別容易受到外部不確定因素的影響，例如美中貿易戰中持續不斷的衝突、英國脫歐以及香港的抗議活動。

另一方面，中國的出口成長了 0.59%，為十大出口國中唯一顯示成長的國家。同期間，美國的出口則微幅下跌 0.9%。

今年 1 月至 7 月，全球十大出口國的出口額出現了三年來的首次負增長。自 2016 年 1 月至 2016 年 7 月，出口總額年增率下降了 5.14%。

南韓現代研究所於週日 (6 日) 表示，如果南韓經濟的出口和國內消費繼續衰弱，明年的經濟成長率估計將不到 2%。

該機構解釋：「明年的問題可能包括已開發國家帶來的不確定性、國家退休基金、各大公司面臨破產風險，以及出口和房地產市場的變化。」

「隨著中國公司逐步減少對進口材料和零件的依賴性，中國經濟仍不太可能為韓國出口做出明顯的貢獻。」現代研究所補充。