美中貿易戰打延長賽 1/4日企打算縮減中國業務

《日本經濟新聞》週六 (5 日) 報導。日本企業對美中貿易戰的發展正提高戒心，根據日本經濟新聞的調查，有 23.9% 的日本商業人士認為，必須縮小目前在中國的事業。美中兩國對立局勢的長期化，造成這兩大強國的經濟活動朝向解耦過程發展，也反映出過去由日本企業所建構起的跨國供應鏈正逐漸的出現崩解。

美國自 2018 年開始，向中國產品階段性的調升制裁關稅，美中貿易戰也正持續朝向升溫。2019 年 9 月，美國更對多功能事務機及智慧手錶等產品，發動了第 4 波的制裁關稅措施。為此，日本經濟新聞與日本經濟研究中心在 9 月的上半月，對約千名與中國業務相關的企業人士進行問卷調查。其中有 53.5% 來自於製造業。

在被問及「美中貿易戰升溫的當下，本身公司的中國業務該如何處理?」時，有近 1/4 的人回答需「縮小」，而有 60.4% 的人表示「維持現狀並觀望」。在分析回答者的看法之後，大致可分成兩大派。

美中貿易戰打延長賽 1/4 日企打算縮減中國業務。(圖片：AFP)

中國除了人事費用增加造成生產成本上揚，美中貿易戰也讓中國作為出口據點的競爭力正逐漸失去。有來自製造業的人士表示「在中國設廠的重要性降低」，也有非製造業的人士表示「正在東南亞找尋替代的可能性」，在態度上都偏向縮小規模。

在另一方面，有來自製造業的人士說道「在現在與未來，都無法忽視這個巨大市場的存在」，而這類看法也格外醒目。擁有 14 億人口的中國消費市場，對多數的企業而言實在充滿了太多魅力。瞄準在將來擴張中國業務，現在先暫時觀望，靜觀美中貿易戰與景氣今後發展的日本企業還是居多。

加深與中國的關係，或者是疏遠距離，在看法上相當分歧。

和被巨大市場所吸引而向中國靠攏的德國與韓國相比，日本企業到現在為止跟隨著貿易自由化的浪潮，與美中兩國維持著良好關係。例如日本任天堂 (7974-JP) 銷往美國的遊戲機，是委託台灣鴻海 (2317-TW) 在中國所製造，就是一個最好的例子。

根據日本貿易振興機構 (JETRO) 在 2018 年的調查，在中國發展的日本製造業當中，有 4 成企業在當地的過半營收，都是倚賴出口。調查內容指出美國是僅次於日本的第二大出口對象國，也可窺知中國是日企對美出口的重要據點。

然而美中貿易戰還未見改善徵兆，若繼續發展下去，也將難以避免的走向解耦。聯繫這兩國的供應網路也將逐漸崩解。

理光 (7752-JP) 就在 7 月時，將銷美的多功能事務機生產轉至泰國，京瓷 (6971-JP) 也同樣轉往越南。經營流行成衣品牌優衣庫 (UNIQLO) 的訊銷 (9983-JP)，亦同樣打算轉往越南等地發展。日本企業們，在產品銷往美國市場的出口據點，正急著切換至東南亞等國。

確實，今後成長前景仍被看好的中國市場難以捨棄。有許多的日本企業將原本設在中國的出口據點，轉型為當地市場的生產據點，來延續中國當地事業。

而這樣的做法，也與企業們認為美中貿易戰將持續發展有關。在這回的問券調查當中，有 51.3% 的商業人士認為美中貿易戰將維持 10 年，有 25.8% 認為會持續 5 年，認為維持 1 ~ 3 年的只有 10.8%。

美中兩國由於價值觀的問題，摩擦持續不斷。在彼此互不退讓的情況下，日本企業也被迫重新檢視在以往所建立起的，維繫著美中兩國間的供應網路。

而受到影響的也不光只有日企，在中國當地擁有銷美 iPhone 據點的鴻海等，也都是烏雲罩頂。