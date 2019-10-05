美中貿易戰影響 美國木材業面臨巨大困境

美中貿易戰導致木材的出口急劇下滑，使美國木材業陷入困局，而該產業目前也將面臨一波裁員潮。

中國過去占美國硬木出口總額的一半左右，每年出口值約 20 億美元。但在關稅政策實施後，該數字削減了 25% 左右。

根據美國木材出口委員會的數據，自去年 7 月關稅政策實施以來的一年間，美國對中國的木材出口與前一年相比減少了 6.15 億美元。且在今年 6 月，關稅稅率全面生效後，對中國的貿易額已降為一年前的一半。

「美國木材業正面臨分水嶺。隨著兩國之間的政治和商業環境不斷惡化，木材業正陷入與擁有最大市場的國家的鬥爭之中，」該委員會國際項目經理 Tripp Pryor 於 8 月發布的報告中表示，「我們正在失去難以輕易拿下的市占率。」

西北木材公司 (northwest hardwoods) 位於華盛頓維農山莊的工廠於 11 月關閉，也因此裁撤 70 個工作崗位。該公司是北美最大的生產商之一。西北木材先前也關閉了位於維吉尼亞州的一家工廠，並裁員 30 人。

中國是該公司的第一大客戶。西北木材的 CEO Nathan Jeppson 表示，關稅來得令人措手不及。

Jeppson 說:「與同業一樣，我們的業務具高度依賴性，且已經與中國市場有相當大的合作關係。但從去年年中開始，對中國的出口總銷售額下跌了 43%。」

Jeppson 表示，儘管公司仍有足夠的生存空間，但由於經濟下滑，規模可能會縮小。 其他主要由家族持有的工廠可能將面臨永久關閉的局面。

在過去幾年，美國木材逐漸受到中國的青睞。 然而現在，中國消費者已在尋求其他的替代管道。

「例如改從俄羅斯、中非和東南亞等地購買，其中也包括一些非法採伐」，Jeppson 說。

美國農業部發言人表示:「木材行業已通過農業部的農業貿易促進計劃並獲得了超過 500 萬美元的補助，這是總統為農民提供的支持計劃的一部分。」

「然而，木材貿易的管轄權屬於美國商務部，因此，農業部除了提醒商務部正視此問題外，沒有權力提供其他援助。」

商務部已將請求轉達給了美國貿易代表署。 但尚未取得立即的回應。而白宮對此也沒有正式發表評論。