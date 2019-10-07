《路透社》報導，日本燃煤發電的相關設施，由於再生能源的成本下滑，最高可能發生相當於 710 億美元的擱淺資產風險 (stranded asset risk)。由日本東京大學與英國智庫「碳追蹤」(Carbon Tracker)，還有由民間機構投資人自主發起的英國 CDP(Carbon Disclosure Project) 組織，在 6 日發表的調查報告書中透露了上述訊息。

這份報告，針對日本目前營運中還有計畫階段的燃煤電廠的經濟效率，利用專案融資的模式來進行分析，認為由於低稼動率，還有海陸風力發電與太陽光電等再生能源的成本下滑，都可能對日本的燃煤發電能力造成打擊。

報告中指出，海上風力、太陽光電，還有陸上風力的成本，將分別在 2022、2023 還有 2025 年前，較全新計畫中的燃煤發電來的便宜，而就算與現有的燃煤發電廠相比，海上風力與大型太陽光電將於 2025 年，而陸上風力也會在 2027 年時，會於長期的邊際成本有較優的表現。

日本再生能源與燃煤發電成本 可能在數年內逆轉。(圖片：AFP)

此外，報告書也提到為了達成巴黎協議中，將全球暖化控制在 2℃以內的目標，必須結束計劃中與運作中的燃煤電廠。並警告可能因此發生 710 億美元的擱淺資產，而日本的消費者也很可能因為電力價格的上揚，而被迫支付高昂的電費。並提到日本政府若儘速中斷燃煤發電廠的計畫與建設，將有避免 290 億美元風險的可能。

日本政府從過去以來，就一直表明要以再生能源為手段，將於 2050 年後的早期階段，要讓發電過程的溫室氣體排放，達成巴黎協議的零排放目標。

然而，根據國際能源總署 (IEA) 的數據，日本在 2011 年的福島第一核能發電廠事故發生後，對於化石燃料的進口依存度，從 2010 年的 80%，提高到 2016 年的近 95%。另外在發電過程中所產生的溫室氣體排放，也增加了 25%。

而根據路透社調查，日本預定在今後 10 年，計劃將建設發電能力相當於 12.6GW 的燃煤發電廠。