日本工商會白皮書提六大建言 盼政府解決供電疑慮

台北市日本工商會今 (4) 日發布「2019 年白皮書」，提出六大建言，其中，針對排除投資、推動事業時的阻礙因素，日本工商會指出，台灣政府應盡速解決供電疑慮，對此，國發會回應，政府積極配合產業發展的用電需求，今年起備用容量率可達 15%。

日本工商會 2019 年白皮書以「在令和時代下讓台日商業關係更加密切為主題」，六大建議分別是排除投資、推動事業時的阻礙因素，廢除對日本產食品的進口管制，深化台日間國際合作，加速培育新產業及活化原有產業，促進民間資金參與基礎建設投資，以及建構環境保護、照護醫療等領域制度並鼓勵日商投資。

日本工商會指出，儘管政府已推動各項「五缺」改善措施，但仍無法消除大眾對供電安定的疑慮，希望政府除了提早揭示完整的電源計畫，也能提供使民間企業得以長期觀點進行投資判斷的環境。

國發會主委陳美伶回應，面對企業擔憂的五缺，針對供電議題，政府積極配合產業發展的用電需求，今年起備用容量率可達 15%。

陳美伶表示，為加速廠商取得土地，預計至 2022 年可釋出 1827 公頃產業用地。另外，配合產業轉型發展與商業活動型態改變，各部會已鬆綁 496 項法規，以排除投資障礙，完善國內經商法制環境。

針對深化台日國際合作與產業鏈結，發展新興領域之建言，陳美伶也表示贊同，像是日本樂天銀行與國內業者攜手合作，加入台灣金融服務新市場，透過引進日本新技術與新服務模式，結合國內產業既有優勢，可望發揮一加一大於二的綜效。