Fed鷹派代表：不該因低通膨就降息 但應留意成長數據

堪薩斯 Fed 分行總裁 Esther George 週日 (6 日) 表示，她反對過去兩次政策會議上的降息，因為美國經濟目前表現良好，降低利率可能造成金融失衡，無助提高偏低的通膨；Esther George 是 2019 年的 FOMC 票委。

但另一方面她也強調，如果她看到經濟成長更大幅度減速的證據，她會準備支持進一步降息。

George 週日 (6 日) 在丹佛舉行的全美商業經濟協會 (NABE) 會議上說，在當前情況下，不必擔心通膨率過低。「在沒有更多證據，表明下行風險可能被實現的情況下，不能僅僅因為低通膨，就採取政策對策。」

George 強調，要達到 2% 的通膨目標很困難，部分原因是全球因素，帶來了美國的低通膨，因此只要波動不超過合理的水準，應該就被容忍，但這些要取決於更廣泛的經濟條件。

美國核心 PCE 年增率 圖片：Fred

George 一直是聯準會最鷹派的官員之一，並質疑降息的必要性。但多數官員認為通膨過低，因此必須降息。

但是，在全球經濟放緩以及美國與中國的貿易戰之際，最近公布的數據顯示，製造業、服務業和就業報告疲軟，這使得市場預計，聯準會將在 10 月再度降息。

George 暗示，如果數據看起來比她預期的糟糕，她會保持靈活。

相較之下，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，從總體上看，整個經濟「處於有利位置」，但面臨風險，他未明確表態是否支持進一步降息。