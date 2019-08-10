誰說環保不能發大財！丹麥「用風發電」：GDP成長113% 碳排放卻降4成

風起了，幸福就來了！丹麥藉由風力發電，解除碳排放的黑色封印，創造了新能源的微笑開口⋯⋯

文 / 王之杰

也許⋯⋯丹麥這個幸福國度裡，能與自行車同為人民驕傲的，應該就是風能了。」有風機之父美稱的斯蒂達爾 (Henrik Stiesdal) 如是說。

盛夏午後，攝式 30 度的熱浪侵襲丹麥首都哥本哈根，躲在墨鏡後面的雙眼，只能瞇成一條線，著名地標小美人魚銅像旁不肯散去的觀光客，只穿得住背心及短褲。無風的午後，遠方的風力發電機，幾乎懶得轉動。

全球風能 從這裡吹起

再次踏上這塊全球最快樂的北國領地，不是為了樂高，也不是追逐童話，而是一張圖，一張國家能源發展的理想圖。

圖的上方，是不斷上升的經濟成長 GDP（國內生產毛額），圖的下方，則是一直往下探底的碳排放量。碳排放一直被視為經濟成長的必要之惡，但在過去 20 年間，丹麥打破這個魔咒，從 2000 到 2018 年，丹麥經濟成長 113％，二氧化碳排放反向減低了近 40％，是世界上少數讓經濟成長與碳排放「幸福脫鉤」的國家，畫出了一個漂亮的微笑開口。

怎麼辦到的？

「風呀！你知道嗎，世界的風能，都是從這個國家開始的！」哥本哈根的印度裔計程車司機 Max，給了第一個答案。沒錯，在丹麥這張能源理想圖中，風力扮演不可或缺的角色。41 年前，丹麥啟動第一個商用風力發電機，今天，風力發電已經可以負擔丹麥近五成的電力供應。2050 年，丹麥更計畫完全使用再生能源，屆時風力發電，勢必提升到全國發電量的 8 成以上。

風能，已經和童話、樂高、自行車一樣，逐漸成為這個維京王國的代名詞。

丹麥的人均風力發電，世界第一；全球第一個離岸風場，丹麥人蓋的。參與台灣風力發電開發的公司：哥本哈根基礎建設基金（CIP）、西門子歌美颯再生能源及三菱重工維特斯，都系出丹麥；丹麥市值第二大的企業，是專門開發風電的沃旭（Ørsted）；丹麥風電總裝置量雖只排名全球第 14 名，但幾乎所有的風機商，都得在丹麥插旗，設立研發中心；英國、美國、德國、荷蘭，要到海上建風力發電基地時，也得向丹麥取經。

更難得的是，丹麥目前陸上的風電成本，已經比任何一種發電型式都低。「丹麥模式」成為全球新能源的典範。如果矽谷是資訊產業的搖籃，丹麥就是全球風電的中樞。

計程車運將：公司陸續換電動車啦

「我現在開的賓士，雖然是柴油車，不過公司已經買了 60 輛特斯拉，準備陸續換成電動車！」5 年前，才攜家帶眷，從加拿大多倫多舉家遷到哥本哈根，Max 對丹麥的能源現況讚譽有加，如果一切依丹麥政府計畫，11 年後，汽油車將停止販售，未來，養活 Max 一家大小的動力，將全部由風能推動。

這段自己創造的恩典背後，卻有一段艱辛的歷程。

來源：《今周刊》 1181 期

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