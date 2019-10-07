日本景氣動向指數惡化 消費稅增稅帶來影響

日本內閣府在週一 (7 日) 公布了 8 月份的景氣動向指數 (CI)，其中在判定景氣現狀的一致指數較上月下滑 0.4 點至 99.3，主因海外的經濟放緩，使得日本在生產方面的步調變慢，並造成指數的下滑。

從指數的演變來看，日本內閣府在景氣的評估上，調整為狀況最差的「惡化」。這是日本近 4 個月來又再度出現「惡化」的情形，也反映出日本在 10 月的消費稅調整前，景氣上的停滯感較先前更加強烈。

日本在判定景氣狀況的一致指數，是由生產及消費等 9 個相關項目的統計算出。以指數的動向為判斷基準，共分成「改善」、「停滯」、「局面變化」、「停止下滑」，還有「惡化」共 5 個階段。

受到美中貿易戰的影響，在今年日本景氣指數的判斷上，自年初之後，生產就快速減少。3、4 月時，連續兩個月出現「惡化」。而 5 月之後由於新車銷售表現良好，出現了「停止下滑」。然而貿易戰發展為長期化，還有全球經濟明顯放緩，日本國內景氣在以製造業為主的不景氣下，也持續形成一股向下的壓力。

(圖片：日本內閣府)

這段期間，日本政府在發表官方景氣看法的每月例行經濟報告上，一直都以「緩慢恢復」來表現。而除了一致指數的動向外，還有在企業的景氣狀況評估及其它多項指標等，進行了多方面的綜合判斷。而在經濟基礎條件所重視的雇用情勢，在近期內也是相當穩健。

而在另一方面，日本政府也想避開因消費稅調漲所造成的景氣腰斬。經濟財政資詢會議的民間議員，也要求在景氣下挫風險浮現時，需要適時的作出經濟對策。而在增稅前就出現停滯的日本經濟，該如何來進行支撐，也是日本在經濟財政營運上的困難之處。