中國AI發展有隱憂 過度重視資安

國際人工智慧理事會 (IJCAI) 主席、香港科技大學電腦科學與工程系主任楊強表示，雖然 AI 突破電腦運算能力和資料資源的瓶頸，但在現今中國發展 AI 的過程存在走「偏」的隱憂。

他舉例表示以學術研究方面來看，中國高等教育雖然開始設立人工智慧學院和專業，五年內可望培育出一批 AI 人才。但不少大學直接將機器學習等同於人工智慧，這和國外的差距很大。

此外，中國 AI 產業發展迅速，卻偏重在電腦視覺等資安防護領域的布局，多對 AI 的需求面並未進行充分探索。

(圖片: AFP)

近年來，楊強所做的就是超越深度學習專用於一個領域的框架，開拓出「遷移學習」、「聯邦學習」等在兩個或兩個以上的領域之間進行的機器學習方法。

楊強目前正與金融機構合作，試圖利用聯邦學習打通 AI 應用的最後一里路，促進 AI 在金融、城市管理等領域之間相互連接。

以綜合性來看目前 AI 仍無法超超越人類，現階段人類的力量在於能快速學習，並迅速適應新任務。

例如一個相對簡單的電腦遊戲來說，一般人平均大約需要 15 分鐘的學習時間，但 AI 系統則需要 924 個小時不斷運轉各種可能性，而當中以人類智慧來看是能明確判斷出不可行。

此外以適應性角度來看，若只更改一條規則，AI 系統則必須從頭開始學習整個遊戲，但人類可以很快掌握新規則。

另一方面，AI 系統仍然存在一定程度的不足之處在於，當它們出錯時，通常是完全錯誤的。假設一個小男孩要求亞馬遜的 Alexa 播放流行的兒童歌曲，若剛好曲目某一成人電影相似，則 Alexa 就會曲解小男孩的要求，播放成人電影。

但若在人類身上不會出現這類溝通上的誤解，這反映出目前整個 AI 系統仍然缺少人類的基本技能之一「常識」。

