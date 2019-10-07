中國9月外匯存底跌至3.09兆美元 黃金儲備連十增

中國外匯管理局昨 (6) 公布 9 月底中國外匯存底規模為 3.09 兆美元，比 8 月底減少 147.45 億美元，不如預期的 3.1 兆美元。此外較年初數據上升 197 億美元，漲幅 0.6%。

中國外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示 9 月份中國外匯市場供需維持平衡。外匯存底的變化受到全球經濟增長、主要國家央行貨幣政策、全球貿易局勢、地緣政治等因素影響，使得美元指數上漲，及主要國家債券價格下跌。而根據匯率和資產價格變化等因素相互影響使得 9 月份外匯存底規模縮減。

具體來看，中國外匯存底在去年 11 月份出現一波五連漲後，今年 4 月份開始出現波動。

今年 4 月份中國外匯存底下滑 38 億美元，而在 5 月及 6 月人民幣對美元貶值因素下，外匯存底分別成長 61 億美元和 182 億美元，7 月則又減少 155 億美元，8 月則回升增加 34.79 億美元，9 月則又出現下跌。

(圖片: AFP)

此外，在中國官方也公布，截至今年 9 月底中國黃金儲備為 6264 萬盎司，較 8 月的 6245 萬盎司增加 19 萬盎司，這是中國人行連續第 10 個月加碼黃金。

王春英指出隨著中國經濟貿易不斷發展，中國外匯存底貨幣結構趨向多元，比全球外匯存底的平均水平更加分散。這符合中國對外經濟貿易發展及國際支付的需求，也有助於降低中國外匯存底的匯率風險。

此外，王春英提到，由於國際經濟金融環境不穩定，使得不確定因素增加，全球經濟成長減緩，貿易保護主義意識抬頭，國際金融市場波動性將擴大。

不過，中國經濟發展具有韌性、潛力，長期來看經濟前景穩定成長的趨勢沒有改變。而中國政府持續推動全方位改革開放，這將為中國外匯存底規模保持穩定提供有力支撐。

