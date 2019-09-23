半導體產業推動AI發展 科技部制定科研8大準則

科技部今 (23) 日舉辦 AI 人工智慧科研發展指引記者會，科技部部長陳良基表示，半導體產業是推動 AI 人工智慧最重要的產業，台灣也掌握領先技術，將透過政策輔助產業培育人才，並加強基礎研究投入，而科技部也制定科研指引，提出 AI 科研 8 大準則。

陳良基表示，AI 科研核心價值為以人為本、永續發展、多元包容，科技部也與台大、成大、清大、交大分別設立 4 個 AI 人工智慧研究中心，並提出 8 大準則，包含共榮共利、公平性與非歧視性、自主權與控制權、安全性、個人隱私與數據共治、透明性與可追溯性、可解釋性、問責與溝通。

除了訂定 8 大準則，陳良基表示，人類進入到數位時代，資料將推升 AI 自主學習演化，因此科技部除了輔助科研團隊，也要求團隊將所有程式原始碼保留，包含 AI 應用學習過程中的資料都要保留，並把關提供數位資料人員具備人文倫理。

目前全球有提出相關準則的國家組織，包含歐盟提出 AI 人工智慧倫理準則、日本提出以人為本 AI 社會原則、OECD AI 準則、IEEE AI 道德設計準則。

陳良基解釋，科技部訂定 AI 科學研究指引而非法令的訂定，主要是因為現階段 AI 人工智慧還在發展，加上 AI 應用將會滲透到日常生活、各行各業，包含自駕車、機器人、智慧醫療，因此在法令的訂定上，後續要配合各項應用發展去制定。

陳良基表示，半導體產業是推動 AI 人工智慧最重要的產業，而台灣也掌握這方面的領先技術，面對前陣子半導體產業呼籲政府要協助產業培育人才、基礎研究，他表示，這 2-3 年在基礎研究上有長足的經費投入，也會持續投入新興項目，如 2 奈米製程、量子電腦，吸引更多年輕學子進入產業。