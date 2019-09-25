強調模式創新 阿里平頭哥希望打造AIoT時代新生態

25 日開幕的阿里巴巴「2019 雲棲大會」上，阿里巴巴不僅發布了首款自主研發晶片「含光 800」，在生態論壇上，他們也強調，在進入 AIoT 時代中，要做晶片基礎設施的提供者，並幫助企業服務開發者。

與此同時，阿里也宣布成立 IP 平台聯盟平台，以更加便利的利用 IP 開發產品，還聯合新思科技發布《雲端設計，與時間賽跑》白皮書，來達到加速晶片設計的目的。

阿里巴巴研究員孟建熠強調，晶片公司已經從此前的單純提供硬體，轉而為越來越多的廠商提供服務。

孟建熠指出，對於未來的晶片產業而言，創新的模式和架構的變革是非常重要的。未來，晶片公司應當考慮，如何將晶片與服務捆綁在一起，為客戶提供更加優質的服務。

兩個關鍵要素：線上和智慧

他認為，為達此目的，必須要注重數據時代的兩個關鍵要素：線上和智慧。

孟建熠解釋，線上的目的並不是讓所有的設備廠商都去做無線功能，讓所有的晶片公司都去做無線晶片，而是說，廠商應該思考，如何在線上的應用場景中做晶片。

同時，越來越多的傳統行業和應用，正在與人工智慧技術相融合，這也是晶片行業的重要思考。

而在這兩大關鍵要素的影響下，孟建熠指出，晶片行業也在出現新的趨勢：Foundry 上雲、EDA 上雲、開源晶片和定制化晶片是目前呈現的四大趨勢。

AIoT 時代晶片基礎設施的提供者

孟建熠強調，平頭哥未來要打造雲端一體的共性基礎技術體系，目標不僅僅是做一家晶片公司，而是做 AIoT 時代晶片基礎設施的提供者。

孟建熠表示，平頭哥就是要提供一個開放的平台，幫助企業服務開發者，實現「1 天上手，5 天原型，20 天產品」的目標。畢竟，對於未來的晶片產業而言，不僅僅需要技術，也需要模式的創新。

因此，在發布新晶片的同一天，平頭哥宣布成立 IP 平台聯盟平台，幫助聯盟成員能夠更加便利的利用 IP 開發產品。並發布晶片上雲白板書，希望高效的平台和低成本的平台，推動產業的發展。