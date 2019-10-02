40%消費者想買新iPhone 分析師：蘋果股價可望再漲9%

iPhone 11 甫發售不到 2 週，根據 Evercore ISI 最新需求調查結果，分析師已經看到蘋果 (AAPL-US) 股價的上行空間，蘋果週二小漲 0.3% 至 224.59 美元。

背景：儘管蘋果 9 月 10 日的 iPhone 大會帶給人的興奮感不高，但蘋果股價自大會前一日收盤迄今已經上漲了 5.8%。然而，包含 Rosenblatt 證券分析師 Jun Zhang 在內，一些分析師仍認為蘋果未來幾個月的銷售將減弱。

新發展：Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 看漲蘋果股票，他週一晚間發布報告指出，Evercore ISI 調查約莫 5000 人，顯示 40% 受訪者有意願購買新款 iPhone，這與過去的趨勢來說大致相符甚至更好一些。

根據調查，有意購買價位較低的 iPhone 11 的受訪者占 30%，超越過往低階款有意購買者僅 10% 的比例，因此 Daryanani 估計 iPhone 平均售價將自去年的 770 美元上升至 800 美元，這可能反映出更多消費者直接向蘋果購買，但也可能暗示著「定價適度上升」。

展望未來：Daryanani 維持對蘋果「優於大盤」的評級，目標價 247 美元，較現今價格隱含漲幅 9%。

他認為這樣的調查結果「適度正面」，因此更有信心認為蘋果 9 月這一季和直至 2020 財年可以打敗預期。

他也預期 iPhone 11 每台設備的平均記憶容量仍維持在 168GB 不變，但記憶晶片價格下降，這將有助於蘋果擴大毛利。

除了 iPhone，Daryanani 指出，AirPods 和諸如 iCloud 等服務的採用程度也強勁，可助蘋果強化領導手機廠的地位並維持顧客對品牌的忠誠度。