【馮冠華專欄】留意風電及內房板塊

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1）上日港股市況總結：恆指週四再次先跌後回升。指數低開 212 點後，最多曾下跌 234 點，低見 25831 點。及後跌幅有所收窄，下午市場傳出特區政府擬引用緊急法，以賦予政府權力頒布禁蒙面法，指數迅速轉跌為升，最終以 26110 點收盤，上升 68 點。成交金額按日上升 1% 至 626 億。滬深股通南北向繼續關閉。藍籌 37 升 10 跌 3 持平。



板塊方面，體育用品、澳門博彩（內地黃金周澳門首兩日訪澳旅客增近一成）、手機設備及物管股表現較好。做空方面，佔大市成交再回升至 15.6%。牛熊證街貨最新比例為 57:43，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 55:45。重貨區方面依然沒有變化，熊證在 26400-26449，牛證在 25700-25749。恆指期貨夜市收報 26130 點，下跌 13 點，低水 293 點。港股 ADR 下跌 7 點，相等於恆指 26103 點。

簡評：寧靜，是現時香港市面的奢侈品，但卻是香港股票市場這週的常態。昨天下午緊急法及禁蒙面法的傳聞，雖則令恆指轉跌為升，但港股的成交量依舊疲弱；而相比撤回逃犯條例那天的接近千點升幅，更是小巫見大巫。

坦白說，除了這是未經證實的傳聞，禁蒙面法能否真正有止暴制亂之效？這都能解釋市場並沒有太過興奮之原因。姑勿論成效如何，聊勝於無，在刻下的困局只能希望這是正面的一步；但變數仍多，且看事態發展了。

樂觀地看，美股近日的弱勢，對港股的影響看似不大；而恆指更連續三個交易日探底回升，在 25800 點附近有不錯的支持。再看昨天的其他指標，做空比率回升和期指夜市早段回吐，均代表昨天的升市並沒有太強說服力，但藍籌繼續升多跌少則屬好現象。



板塊方面，體育用品強勢動力又是源於大行報告。另外，國內消費類公司，如火煱孖寶海底撈（6862）及頤海（1579），以及美團點評（3690）、波司登（3998）等也強勢。過往的黃金週，來港消費或許是很多國內人的首選，今年已變了留中或往澳門消費。大行預計澳門博彩毛收在 10 月會按年下跌，但訪澳旅行在頭兩天増長不俗，可關注。

消息面方面，內房恆大（3333）及碧桂園（2007）的 9 月銷售數據強勁，特別是前者。騰訊（700）的新手遊也不俗。股王已積弱多天，若大盤轉勢，騰訊應是反彈佳選。華能新能源（958）私有化出價接近股價浄值比的 0.95x，股價應會裂口高開，可留意同類風電公司，如龍源（916，0.63x) 及華電福新（816，0.48x)。

2）《緊急法》全名是《緊急情況規例條例》，香港對上一次引用緊急法，是港英政府頒布多項緊急令，平息六七暴亂。根據香港法例第 241 章《緊急情況規例條例》，行政長官及行政會議認為屬緊急情況或危害公安的情況時，可訂立任何他認為合乎公眾利益的規例；「根據本條條文訂立的任何規例，須持續有效至行政長官會同行政會議藉命令廢除為止」。《禁蒙面法》大致是禁止蒙面參與示威遊行，在歐美多國都有禁止蒙面的相關法例，例如法國、德國、加拿大和美國多個州等。 （經濟日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數反彈，當中道指上升 122 點或 0.47%，標指和納指則分別下跌 0.8% 及 1.12%。十年期債息報 1.534%，美滙指數在 98.91，紐約期油最新報 52.45 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：中國恒大（3333）公布，9 月合約銷售額約 831.1 億元（人民幣，下同），按月增長約 73.8%，按年亦升 31.9%，並刷新單月合約銷售額歷史紀錄。碧桂園（2007）公布，連同合營公司和聯營公司，9 月權益合同銷售金額約 515.8 億元人民幣，按年增加 40.39%。

騰訊（700）旗下遊戲工作室天美（Timi）依據全球大熱射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）開發的手游《決勝時刻 M》10 月 1 日在全球發布，即以大熱姿態跑出。根據商店情報機構 Sensor Tower 數據，《決勝時刻 M》上市兩日即突破 2000 萬下載量，營收已經超過 200 萬美元。

華能新能源（958）公布，中國華能集團以每股現金 3.17 元提出要約全購，完成後該公司 H 股將自願退市。每股要約價較該公司停牌前收市價 2.67 元，溢價約 18.73%，較其 6 月底時的每股資產淨值 3.32 元，折讓約 4.62%。要約最高價值約 159.49 億元。

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