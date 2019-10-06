〈工業技術資訊月刊〉台灣眼視光大健康產業平台啟動

因老化問題或過度使用 3C 產品，現代人大都難逃大大小小的眼疾毛病，也形成龐大醫材商機。工研院成立「台灣眼視光大健康產業平台」，邀請多家眼科醫材領導廠商加入，透過此平台協助產業進行訊息交流與技術整合，共同掌握龐大的眼科醫材商機。

國人視力問題不容忽視，工研院成立「台灣眼視光大健康產業平台」，邀請多家眼科醫材領導廠商加入，共同掌握龐大的眼科醫材商機。

觀光客來台必買產品不只鳳梨酥，隱形眼鏡也是「必 buy」名產？台灣隱形眼鏡物美質優，根據經濟部統計處統計，我國隱形眼鏡外銷金額逐年成長，去年成長率更超過 24%。除了隱形眼鏡銷售亮眼之外，其他眼科醫材，包括手術用、診斷監測用等產品都有廠商投入，耕耘已久。為串連眼科產業能量工研院今年 5 月成立「台灣眼視光大健康產業平台」，整合產業上中下游，以群聚能量加速眼科新產品或創新服務的發展，搶攻眼科醫材市場。

高齡化與 3C 盛行 驅動眼科醫材市場

工研院副院長彭裕民表示，台灣近視人口比例全球第一，每 10 人有 9 人罹患近視；青光眼患者則超過 34 萬人，平均每天增加 50 名患者，預估 2020 年時將突破 45 萬人，鑑於國人視力問題不容忽視，工研院積極以科技研發，協助產業開發新產品拓展市場之餘，也能維護國人健康。

視力問題不是台灣獨有，隨著全球邁入高齡社會，白內障患者、糖尿病視網膜病變患者、龐大的近視族群，及長時間使用 3C 產品致水晶體混濁、黃斑部病變患者增加，估計全球約 13 億人口有視力損傷，相關治療與輔助設備形成了龐大的眼科醫材商機。工研院 IEK Consulting 預估，全球眼科醫療器材市場到 2023 年將達 584.4 億美元，加上眼用醫藥市場 347 億美元，構成近千億美元的市場。

整個眼科視力相關產業，包括輔助彌補用醫材（如隱形眼鏡）、手術用醫材、診斷監測用醫材、藥物／藥劑、敷料及通路商等，台灣廠商多數集中在「輔助彌補」領域，也就是隱形眼鏡製造領域；而診斷監測用醫材，如眼底鏡、光學同調斷層掃描儀（OCT）等必須結合光學、電子、電機等技術，對於已具備資通訊優勢的台廠而言，可說是得天獨厚。然而這些廠商往往是兄弟爬山、各自努力，欠缺橫向互動與交流，看到此一市場機會與產業挑戰，工研院登高一呼，帶頭成立「台灣眼視光大健康產業平台」。

整合平台集結能量 轉型成創新服務模式

工研院生醫與醫材研究所所長暨平台召集人林啟萬表示，儘管我國醫材產品市占率逐年提升，但面臨國際法規門檻越來越高，以及各國採取的市場保護等限制，台廠在國際市場上，越來越難以單一產品單打獨鬥，尤其對資源有限的新創團隊更是一大挑戰。台灣眼視光大健康產業平台邀集眼科醫材各領導品牌、以及醫療院所加入，包括大學眼科、台大醫院新竹生醫園區分院等，希望透過工研院的整合，來促成廠商訊息交流，進一步形成技術整合。

「台灣眼科醫療水準確實優異，然而各廠商要找到醫院共同進行研究合作的難度很高，」林啟萬進一步說明，透過此平台，能讓眼科醫材研發與臨床需求緊密結合，真正讓新技術與新想法滿足醫院與病人的需要，從臨床需求、臨床試驗、場域驗證，到國際行銷推廣等，加速新產品的開發與上市。以隱形眼鏡為例，台廠雖然過去有不錯的營收表現，但面臨國際大廠環伺，要持續提升市占率難度越來越高，期盼透過工研院的技術與創研能量，能協助台廠以新材料開創另一條利基市場路線。

彭裕民也分析，過往醫材是靠產品販售為主，眼視光產業平台希望建立起創新服務模式及營運生態鏈，而不是以單一產品或藥品輸出，廠商較不易被取代。例如，工研院與眼底鏡廠商透過人工智慧（AI）技術合作開發的「糖尿病視網膜病變診斷輔助分析技術」，可用 AI 篩出眼疾，提高醫生判讀效率，正是眼科醫材創新服務的實例。

「台灣眼視光大健康產業平台」參與成員包括大學眼科、晶碩光學、明達醫學、晉弘科技、承賢科技、艾克夏醫療儀器、台灣醫療器材同業公會等，透過技術、平台、新興服務模式織成綿密的醫材產業大網，為台灣成為「創新醫材產業重鎮」而努力。

隱形眼鏡、藥物／藥劑等醫材設備，過往是靠產品販售為主，如今可透過眼視光產業平台建立創新服務模式及營運生態鏈，以群聚能量搶攻眼科醫材市場。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 333 期 2019 年 09 月號，未經授權不得轉載。