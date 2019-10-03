特斯拉Q3交車97000輛刷新紀錄 但仍不及華爾街預期 盤後挫逾4%

電動車廠特斯拉 (TSLA-US) 第三季交車量達 97000 輛，儘管創了公司新紀錄，卻仍未能達投資者預期，週三盤後重挫逾 4%。

根據 FactSet 彙整的數據，分析師先前預期特斯拉第三季交車 99000 輛，其中包含 Model 3 車款 80200 輛。

特斯拉第二季交車量創下 95200 量紀錄，高於分析師預期的 91000 輛。

特斯拉公布第三季 Model 3 交車 79600 輛、Model S 和 X 交車 17400 輛，去年同期 Model 3 交車 55840 輛、Model S 和 X 交車 27660 輛。

特斯拉第三季生產 96155 輛車，其中約莫 79900 輛 Model 3。

特斯拉先前向股東表示，今年交車量預計下降至介於 36 萬至 40 萬輛之間，但仍較去年增加 45% 至 65%。倘若特斯拉第四季能交車約莫 10.5 萬輛，上述目標仍有可能達成。根據 FactSet，分析師目前預期特斯拉今年交車 10.6 萬輛。

特斯拉長期以來戮力趕上執行長馬斯克 (Elon Musk) 公布的目標，馬斯克對本季也再次寄予厚望，上週以電子郵件向員工表示「公司有能力交車 10 萬輛」，這將刷新紀錄，也激勵消息見報當日股價漲逾 5%。

今年特斯拉開始銷售和交車給範圍更廣的顧客，目前特斯拉在中國、澳洲、台灣、英國以及波蘭和匈牙利等數個東歐市場上銷售電動車。

特斯拉將其車輛自美國銷售至這些主要市場，其中最顯著是中國市場，中國當局在 8 月底減免了特斯拉車的 10% 購買稅，股票研究公司 JL Warren Capital 預期，中國 9 月訂單將因此激增，但這些訂單要走到完成交付還需要一段時間。

然而，特斯拉管理層質疑 FactSet 彙整的交車量預期，該預期基礎為來自 12 位不同分析師本季的平均預期。特斯拉則自行彙整華爾街的預估，追蹤 21 位分析師的預期，他們估計特斯拉第三季交車量平均 94422 輛，中值則為 98250 輛。