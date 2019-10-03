GoPro延遲出貨最新Hero8相機 調降下半年財測 盤後下跌逾17%

美國運動高畫質錄影器材公司 GoPro(GPRO-US) 於週三 (2 日) 下修今年底最後一季度財測展望，由於公司延遲最新的 Hero8 Black 相機生產出貨，並調降了營收和利潤預期，導致盤後股價下跌了 16.9%，至 4.26 美元。

GoPro 股價 (圖片 Investing)

執行長 Nick Woodman 週三對分析師表示，延遲出貨將至少影響 3000 萬美元的收入變化，或相當於 10 萬台 GoPro 相機。

GoPro 週二 (1 日) 發布了兩款新相機，分別有前後鏡頭設計的 360 度環景相機，和 Hero 相機系列的最新版 Hero8 Black，但公司同時也宣布將 Hero8 Black 的出貨日延遲至第四季度出貨，而非原先預計的第​​三季度。

Hero8 Black 相機預計從 10 月 15 日開放預購，正式上市時間則為 10 月 20 日。GoPro MAX 相機售價為 499 美元。

GoPro 表示「延遲出貨生產」確實會導致公司營收下降，但未提供任何細節。公司預計下半年收入將在 6.8 億美元至 7.15 億美元，年增長率為 6% 至 9%，遠低於先前預計的 9% 至 12% 的增長。GoPro 還降低了去年推出的最暢銷產品 Hero7 Black 的價格。

GoPro 下半年度財測關鍵數據

調整後 EPS：落在 33 美分至 39 美分之間，低於此前的預期為 37 美分至 49 美分。

營收：從先前的 12.2 億美元至 12.5 億美元，下調為 12.5 億美元至 12.8 億美元之間。

年增長率：調降為 6% 至 9%，低於先前預計的 9% 至 12%。

如果週四 (3 日)GoPro 繼​​續虧損，這家總部位於加州的公司的股價，有望出現今年以來最差的盤中表現。