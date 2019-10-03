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GoPro延遲出貨最新Hero8相機 調降下半年財測 盤後下跌逾17%

GoPro執行長宣佈延遲最新Hero8相機 調降下半年財測(圖片:AFP)
GoPro執行長宣佈延遲最新Hero8相機 調降下半年財測(圖片:AFP)

美國運動高畫質錄影器材公司 GoPro(GPRO-US) 於週三 (2 日) 下修今年底最後一季度財測展望，由於公司延遲最新的 Hero8 Black 相機生產出貨，並調降了營收和利潤預期，導致盤後股價下跌了 16.9%，至 4.26 美元

GoPro 股價 (圖片 Investing)
GoPro 股價 (圖片 Investing)

執行長 Nick Woodman 週三對分析師表示，延遲出貨將至少影響 3000 萬美元的收入變化，或相當於 10 萬台 GoPro 相機。

GoPro 週二 (1 日) 發布了兩款新相機，分別有前後鏡頭設計的 360 度環景相機，和 Hero 相機系列的最新版 Hero8 Black，但公司同時也宣布將 Hero8 Black 的出貨日延遲至第四季度出貨，而非原先預計的第​​三季度。

Hero8 Black 相機預計從 10 月 15 日開放預購，正式上市時間則為 10 月 20 日。GoPro MAX 相機售價為 499 美元

GoPro 表示「延遲出貨生產」確實會導致公司營收下降，但未提供任何細節。公司預計下半年收入將在 6.8 億美元至 7.15 億美元，年增長率為 6% 至 9%，遠低於先前預計的 9% 至 12% 的增長。GoPro 還降低了去年推出的最暢銷產品 Hero7 Black 的價格。

GoPro 下半年度財測關鍵數據
  • 調整後 EPS：落在 33 美分至 39 美分之間，低於此前的預期為 37 美分至 49 美分。
  • 營收：從先前的 12.2 億美元至 12.5 億美元，下調為 12.5 億美元至 12.8 億美元之間。
  • 年增長率：調降為 6% 至 9%，低於先前預計的 9% 至 12%。

如果週四 (3 日)GoPro 繼​​續虧損，這家總部位於加州的公司的股價，有望出現今年以來最差的盤中表現。

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