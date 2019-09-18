回購利率突飆升 凸顯美元流動性稀缺問題嚴重

由於自 2018 年來美國財政部發債量巨大，不斷吸納市場流動性，美元流動性稀缺的問題，又再度浮上檯面，週二 (17 日) 美國隔夜回購利率 (overnight repo rate) 突然飆高至 10%，創下 2003 年新高，最後紐約 Fed 被迫進場干預。

紐約 Fed 週二 (17 日) 進行 10 年來首度的隔夜附買回拍賣，以釋放流動性，最終順利將隔夜回購利率壓回，紐約 Fed 表示，在週二釋出 530 億美元的流動性之後，還將在週三 (18 日) 進行第二次隔夜附買回操作，金額為 750 億美元。

然而，部分交易員表示，Fed 應該已經知道，美國金融系統缺乏流動性的問題正在積累，因為去年年底，附買回利率就曾經攀升至 6%。

Curvature Securities 附買回交易員 Scott Skyrm 說，Fed 知道流動性稀缺的問題，利率可能隨時暴漲，但 Fed 卻沒有採取任何動作，才導致週二出現利率失控的市況。

財富管理企業 Keel Point 首席經濟顧問 Steve Skancke 表示，「隔夜市場的貸款人和借款人向市場提供的流動性不足，銀行體系的流動性已經充分耗竭。」

曾擔任美國財政部經濟和政策團隊一員的 Skancke 表示，Fed 似乎已經措手不及，最終還是出動了 NY Fed 出手干預市場。

一派經濟學家質疑，在隔夜回購利率狂飆的環境下，Fed 是否失去對市場利率的控制力？

Skancke 對此表示：「如果短率大漲的現象是長期現象，那麼這就代表 Fed 已經與聯邦基金利率市場脫節，並且失去了向系統注入足夠流動性，以使利率保持在利率走廊內的能力。」

在全球金融危機之後，Fed 過去幾年一直在從市場上流動性，因為 Fed 已將資產負債表從 4.5 兆美元的頂峰，縮減至約 3.8 兆美元。

SLC Management 衍生品和量化策略資深總經理 Brett Pacific 並表示，「尤其美國政府正在出現巨額赤字，且國債發行量創歷史新高。」

Brett Pacific 指出，加上 9 月發行的美國公司債氾濫所帶來的所有這些，都對流動性產生了影響。