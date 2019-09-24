很怕市場擔心流動性稀缺 紐約Fed再度發聲安撫市場

聯準會第三把交椅、紐約聯準會分行行長威廉斯 (John Williams) 週一 (23 日) 表示，在上週美國隔夜拆款市場出現流動性問題之後，聯準會 (Fed) 已迅速採取行動，目前問題似乎已解決。

然而，他也警告，倫敦銀行同業間拆放利率 (LIBOR) 即將在 2022 年 1 月 1 日停用，短期借貸市場將面臨另一場危機，銀行業自身需做好準備。

倫敦銀行同業間拆放利率 (LIBOR) 一直是離岸美元關鍵的短期基準利率，為隔夜拆款利率的國際基準。

在美元流動性緊縮之下，上週隔夜附買回利率 (overnight repo rate) 一度飆升至 10%，聯準會緊急向市場注入資金，並在上週五 (20 日) 宣布，將在 10 月 10 日之前繼續進行附買回操作。

美元隔夜附買回利率 圖片：Zerohedge

聯準會上週三 (18 日) 宣布將聯邦基金利率下調 25 個基點至 1.75%-2% 的區間，並將超額準備金利率 (IOER) 下調 30 個基點至 1.8%，隔夜回購利率設為 1.70%。

威廉斯週一表示，由於企業所得稅支付和公債拍賣結算等多項因素將影響流動性，預計回購市場會出現問題。

上週隔夜融資動盪比預期的更糟，威廉斯坦言：「這種情況很明顯地一直存在，而且未來可能會變得更加嚴重。」

威廉斯表示：「這次事件提醒我們，擁有運轉良好市場的重要性，以及在市場面臨壓力時，聯準會 (Fed) 提供流動性發揮的重要作用。」

威廉斯稱：「我們已做好準備，迅速而恰當地採取行動，並取得成功。上週五公開市場操作方案也遵循了同樣的方法：迅速診斷、制定正確行動並執行計畫。」

與此同時，聖路易聯準銀行布拉德 (James Bullard) 週一表示，他支持在聯準會建立「常設回購機制」(SRF) 工具，以避免重現上週重要短期融資市場的問題。

布拉德稱，如果民間市場出現美元稀缺性問題，且利率開始上升，聯準會的 SRF 將能用作利率上限來穩定交易。