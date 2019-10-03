【鍾國忠專欄】另一類的投資獲利模式 布局低檔類股尋求高報酬率

(一) 資金會一直找去處

近期台股指數又在權王台積電與股王大立光等公司上漲推升行情之下，指數也再度來到『萬一』關卡附近，然而有趣的是，每次指數來到此關卡附近，國際股市常因利空而拉回，讓指數在此區域形成一道無形關卡！

對多數投資人而言，目前指數位置相對高檔，因此操作上要居高思危，然而在資金寬鬆之下，回檔也有限，資金自然而然會往有利可圖的地方去，問題是，當指數來到高檔區，包括 5G 或者蘋果新機等主流題材股，股票市場已陸續反應業績而上漲，因此不妨從另一端著想，布局低檔的類股，以求較高報酬率。

(二) 二大弱勢股可留意

對於多數投資人而言，股價處在低檔位置，就是公司業績不佳，或者產業前景不明，然讀者可參考附表，就可看出，跌深股確實有利可圖：

1. 真的有跌深反彈行情：2019 年至第 3 季為止，去年全年下跌類股共有 14 項，但迄今已有 9 大類股出現上漲，上漲機率約 64%，幾乎每 3 個下跌類股中，就有 2 大類次年度會上漲，如果以為這數值就是高，那麼跟過往數據來比較，2016 年度下跌類股，次年上漲為 100%，2015 年度下跌類股，次年上漲機率為 69%，而除了 2017 年例外，上漲機率是 0，主要原因就是那年只有橡膠股下跌，但次年度還是跌，因樣本數太低，所以也造成機率失真。

如果把 2015 年以來整體作分析，則當年度下跌類股共有 37 大類，約有 26 類股數會在次年轉為上漲類數，因此約有 70% 跌深反彈的機會，而這比率並不算是低！今年迄今約 64%，還仍低於平均值，與 2015 年與 2016 年度，因此目前下跌的類股可去等待未來第 4 季上漲。

2. 何者有機會反彈？去年下跌類股，至第 3 季底為止還仍是下跌，包括塑膠類 (-9.68%)、電器電纜類 (-2.22%)、觀光類 (-1.45%)、造紙類 (-0.09%) 與玻璃陶瓷 (-7.82%) 等五大類。

目前，造紙類只要小漲約 0.1%，就可能翻為上漲，以目前該產業景氣，即使有上漲，也可能僅小漲，筆者認為，前二大類塑膠類與電器電纜類較有機會，前者類股權重大致以台塑集團公司為主，過去都有不錯高股息率，且 2015 年以來，近 4 年來當中，最大跌幅為 2018 年的 -2.77%，另 3 個年度都是上漲，以目前近 1 成年跌幅，也成為跌深布局考慮類股之一。

至於電器電纜類，則因有低股價淨值比，因此或有機會出現補漲。

整體而言，投資市場中都有不同類型者，如果不是先前布局操作主流類股者，不妨可從另一個角度來思考，相信也比放在銀行定存好，如果短時間沒有較佳報酬率，拉長時間就容易有，除非是買投機股，否則買類股中重要的權值股，相對投資風險也都應該有限!