【馮冠華專欄】美股急挫，港股再受考驗

﻿﻿10 月 3 日推介 - 中國建築 （3311）

1）週三港股市況總結 ：恆指週三先跌後回穩。指數低開 190 點後，最多曾下跌 313 點，低見 25778 點。及後跌幅有所收窄，大部分時間在 26000 點上下徘徊，最終以 26043 點收盤，下跌 50 點。成交金額按日下跌 16% 至 619 億。滬深股通南北向均關閉。藍籌 27 升 19 跌 4 持平。



板塊方面，本地地產、物管、手機設備及中資電訊表現較好。做空方面，佔大市成交再回落至 14.2%。牛熊證街貨最新比例為 47:53，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 51:49。重貨區方面依然沒有變化，熊證在 26400-26449，牛證在 25700-25749。恆指期貨夜市收報 25750 點，下跌 200 點，低水 293 點。港股 ADR 下跌 285 點，相等於恆指 25757 點。

簡評：在北水缺席及 A 股休市下，港股昨天的走勢和週一類似；所指的，是探底回升，並且兩天都在 25800 點以下便開始反彈，而最終也能險守 26000 點。在國慶日香港發生的種種不快，以及美股週二下跌的影響之下，恆指能有昨天的走勢，筆者自問技窮不能預測；更甚者是牛證重貨區也連續兩個交易日有驚無險，筆者一向看重的屠牛熊陰謀論也並沒有發生。



雖然大市成交減少，但其他指標，如做空比率回落及藍籌升多跌少均屬利好，感覺上還比週一的跌轉升更為討好。話雖如此，香港的社運和中美談判變數仍多，執筆時美股又因小非農數據低於預期而大挫，政治市真的看不透。

帶領恆指昨天收復部份失地的，居然是本地地產股。上升的原因，估計是原於大行報告，推測特區政府在十月中的施政報告將會擱置「明日大嶼」計劃所帶動。當下的環境，把資源重新分配及擱置民意不討好的項目屬正常的推斷。但相比之下，筆者寧取本地建築股多於地產股，過往也曾有施政報告大利建築股的歷史（如當年的十大基建項目），建議可短多本地的其中一家龍頭建築公司 - 中國建築（3311）。8 倍的本益比、0.97x 的股價淨值比和接近 4% 的殖利率仍是吸引。

百威亞太（1876）上市後連續兩天造好，動力應是受快速納入多個指數而來。基本因素來看不覺吸引，估計在招股上限的 $30 或有阻力，不宜高追。美團點評（3690）、檳傑科達（1665）和波司登（3998）再創新高，強者越強也。筆者上週在台灣推介給專貴客戶的平安好醫生（1833）、鐵塔（788）及信德（242）昨天均能逆市上升，現價仍可進場。週一提及的影子股希瑪眼科（3309）、藥明康德（2359）及寶勝（3813）也不俗。金界（3918）昨早公佈的第三季博彩數據亮麗，相比澳門同業更穩健。

2）政府統計處公布，8 月零售業總銷貨價值的臨時估計為 294 億元，同比下跌 23%，遠遜預期；扣除其間價格變動後，8 月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌 25.3%。本港零售銷售已連跌 7 個月，與去年同期比較，今年首 8 個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌 6%。（經濟日報）

3）美股上日市況總結：受低於預期的小非農數據，以及美國上週原油庫存意外上升影響，美股三大指數下挫，當中道指下跌 494 點或 1.86%，標指和納指則分別下跌 1.79% 及 1.56%。十年期債息報 1.601%，美滙指數在 99.02，紐約期油最新報 52.64 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：中國奧園（3883）公布，今年首 9 個月合同銷售額累計約 785.8 億元 (人民幣．下同)，按年增長 29%。單計 9 月，合同銷售金額 106.2 億元，按年增長 35%。

中航國際控股 (161）公布，獲控股股東中國航空技術國際控股，提出收購該公司全部已發行 H 股的要約，並以吸收合併方式進行，於完成後撤銷其 H 股上市地位。每股 H 股要約代價為現金 9 元，較停牌前收市價 6.97 元，溢價約 29.12%，較 6 月每股資產淨值 6.86 元人民幣，溢價約 18.35%。

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