脫離日本掌控第一步！SK海力士自本週改用南韓製氟化氫

《路透社》週三 (2 日) 報導。一名南韓 SK 海力士的高層在週三 (2 日) 透露，SK 海力士 已經在半導體的製造過程中，使用南韓供應商所生產的半導體原料，而這也是 SK 海力士首次在半導體生產上，第一次從日本半導體原料轉所生產的原料。

SK 海力士的高層表示，他們選擇了一家南韓廠商所供應的高純度氟化氫，來用於晶圓的蝕刻及洗淨製程，但該高層並未透露良率是否穩定。

日本在 7 月初，針對出口到南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等 3 種，在 OLED 面板及半導體生產不可或缺的先進原料，採取嚴格的出口管制措施。南韓的半導體製造商們，也從那個時候起紛紛尋找各式方法，希望擺脫對日本原料的依賴。

SK 海力士自本週改用南韓製氟化氫 (資料照片) (圖片：AFP)

由於事涉敏感，SK 海力士的高層要求匿名，並表示該公司在經過數月的測試後，已從本週開始使用南韓品牌原料，也透露 SK 海力士並未全面使用南韓產品來取代日本的氟化氫原料。

南韓當地媒體在週三稍早時報導，SK 海力士曾使用南韓「Ram Technology」的高品質氟化氫來進行測試，而 Ram Technology 則是拒絕作出評論。

日本在出口到南韓的半導體原料採取嚴格管制，也由於記憶體晶片生產多來自於南韓三星電子還有 SK 海力士，也可能威脅到全球供應上的安定。

日本在全球氟化聚醯亞胺、氟化氫、光阻劑的供應上，有高達 7 成左右的市占率。而這些都是 OLED 面板與半導體製程中的重要原料。

在日韓兩國貿易爭端僵局沒有趨緩的情況下，南韓三星電子也正積極測試非日本產的光阻劑與氟化氫原料。