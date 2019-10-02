日本NTT透明玻璃天線 可將基地台安裝大樓窗戶旁

日本行動通訊龍頭的 NTT DoCoMo(9437-JP)，還有玻璃大廠的 AGC(5201-JP) 發出新聞稿表示，由兩家公司所共同研發，外表看似透明玻璃的基地台用天線，已正式的投入使用。

NTT DoCoMo 與 AGC 從 2018 年秋天開始，就共同投入玻璃製的透明天線研發，構造上是在兩片透明玻璃之間，夾著一張透明的金屬薄膜，在安裝於大樓玻璃帷幕的內側後，就可讓鄰近的屋外環境納入基地台的覆蓋範圍。

透明玻璃天線的電波覆蓋範圍可達半徑 100 至 200 公尺，可增加行動通訊的資料流量，業者目前計畫在 2019 年內，要在東京的數個地點進行裝設。而 NTT DoCoMo 也在 10 月 1 日時，於東京都內的一個場所設置了採用透明玻璃天線的基地台，成功的用於 4G LTE 通訊。

日本 NTT 透明玻璃天線、可將基地台安裝於大樓窗戶旁。(資料照片) (圖片：AFP)

一般而言，基地台通常都設置在大樓屋頂或建築物的外牆上，除了可供安裝的場所相當有限，也有可能損及觀光名勝及城市景觀。而透明玻璃天線的出現，也可望解決這方面的問題。

NTT DoCoMo 與 AGC 計畫要讓透明玻璃天線，能夠應用在次世代的 5G 通訊服務。兩家公司在今年 4、5 月實施了驗證實驗，也成功的透過該款天線來進行 5G 通訊。預估在 2020 年中，要達成實用化的目標。