辨識技術新發想 韓國成功研發「觸控辨識」

韓國科學技術院 (KAIST) 成功研發出「手機觸碰」辨識技術，其辨識精準度高達 98%。而「觸碰辨識」跳脫目前現有的智慧手機利用 QR code、掃描條碼，或拍照等方式來辨別產品及物體，期待未來有機會應用在日常生活中。

(圖片: AFP)

在電子辨識技術中，目前以照片辨識、無線射頻辨識 (RFID) 感應等技術為主，透過條碼、電子標籤等方式來辨識物體。但這些方法的缺點包含使用者需要逐一拍攝物體，相機無法在夜間辨識物體，或是電子標籤的製作成本。

根據韓媒報導指出，KAIST 新發表的觸碰辨識技術與目前慣用的相機辨識、RFID 等方式不同，該技術只需透過「手機觸碰」，就能以 98% 的準確率的辨別物體。

而觸碰辨識技術 (knocker) 不需額外裝載感測器，在手機觸碰物體時，只需透過裝置上的麥克風、加速器、陀螺儀等感測零組件，再透過軟體分析數據，就能順利辨識物體。

舉例來說，KAIST 研究小組拿手機敲空水瓶後，手機就自動能分析出物體為空水瓶，並自動啟動購買水的軟體。若拿手機敲自行車的座椅，手機辨識後便會自動啟動地圖軟體。

實驗結果顯示，在馬路、餐廳等雜音較多的空間中，辨識準確度為 83%，但在室內空間辨識準確度則升至 98%。

不過根據觸碰辨識的實驗過程來看，使用者可能需要大量記下觸控物品所產生出來的結果，因此是否能順利商用，或是還有什麼樣的改良，值得再留意。