日韓貿易戰3個月 南韓僅獲5件半導體原料出口

《韓聯社》週二 (1 日) 報導，日本在此前 7 月初，就出口到南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 項關鍵半導體原物料實行出口管制之後，證實只有 5 個出口案件獲得日本政府的出口許可。

南韓產業通商資源部在週二 (1 日) 所發表的聲明中指出，截至目前為止，日本政府只許可 1 件氟化氫、1 件氟化聚醯亞胺，還有 3 件光阻劑的對韓出口，而在日本出口至南韓的半導體原物料審查上，約需花費 90 天的時間。

值得注意的是，在氟化氫方面，目前南韓只獲得日本出口氣態氟化氫，而在液態氟化氫方面，則尚無獲得日本出口許可的案例。

日韓貿易戰：3 個月內、日本僅核准 5 件南韓出口申請。(圖片：AFP)

南韓產業通商資源部指出，日本在半導體用液體氟化氫的出口管理上，與聯合國在武器禁運國的管理上相同，要求提出 9 項文件，然而日本卻數度以要求補件為由，在過了 90 天後也沒有任何一筆申請獲得出口許可。

日本針對南韓的出口申請，均採個案處理方式。南韓政府表示，日本這樣的作法，讓南韓比起沒有參加 WTO 組織之國家，更遭受嚴重的差別待遇，南韓政府指稱，日本此舉已令南韓民間企業正常運作受到影響，更批評日本政府的作法違反 WTO 規範，南韓已於 9 月 11 日向 WTO 提出申訴。

目前日、韓兩國將循著 WTO 的和解處理辦法，將首先進行兩國間協商來試著解決問題，若無法達成共識，則將轉由 WTO 的小委員會出面來進行審議，而在最糟的情況下，更可能發展到 WTO 的上級委員會來進行審議，而這一連的流程，依慣例將有可能耗時 2 年以上的時間。