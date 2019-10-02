經濟學家：美國可以忍受稍低的經濟成長 同時避免失速

隨著週二 (1 日) 公布的製造業數據，出現 10 年來最疲軟的狀態，美國經濟衰退的擔憂又重新被提起。經濟學家們目前關注，美國經濟成長速度要至少保持在多少，才能避免經濟失速或衰退。

據《彭博》報導，過去當經濟成長減至低於 2% 時，幾乎可保證在不久的將來，將出現經濟衰退。但一些經濟學家現在認為，美國可以以 1%-1.5% 左右慢速前進，而不至於跌倒。

法國興業銀行首席美國經濟學家 Stephen Gallagher 表示，突然之間，失速速度這個概念，比起多數的經濟擴張變得重要，而現在經濟運行只仰賴一個引擎，就是消費者支出。

(圖表取自彭博)

成長放緩可能讓經濟惡化

失速是由航空業借用過來的概念，指的是飛機可以保持水平飛行的最慢速度，從經濟領域來看，必須能至少維持一定的成長速度，來避免經濟突然下落。

當消費者和公司，因為面對疲弱的經濟而減少支出時，就可能造成經濟失速、衰退。

BC 環球資產管理首席經濟學家 Eric Lascelles 在近日的報告中指出，無論合理與否，溫和的放緩可能讓經濟的參與者變得擔心，而帶來更糟的結果。

現在就有這樣的苗頭，人們對未來的成長前景減弱，資本投資減少，而就業的成長也變壞，分析師預估，GDP 明年將放緩至 1.7%。

可容許較低的成長而不失速

要擔心的是，這種情況繼續演變，是否經濟衰退就在眼前？

Lascelles 回溯 940 年代的經濟擴張，當實際 GDP 增長率低於 2%，衰退幾乎總是接踵而來。但是他認為，以現在的情況，GDP 可能不需要這麼高，就可避免失速。

需要納進來考量的概念是經濟的潛在增長 (potential growth)，由於潛在增長率已經放緩，讓失速的速度可以大為降低。潛在增長是指經濟在不加劇通膨的情況下，可以擴張的速度。目前，Fed 預計潛在增長率為 1.9%。

巴克萊 (Barclays Plc) 首席美國經濟學家 Michael Gapen 認為，現在與 40 年前非常大的差別，是潛在增長是否正在放緩。自 2009 年經濟衰退結束以來，GDP 增長百分比是 1991 年至 2001 年擴張期間的一半，薪資增長仍然低迷，通貨膨脹屢次未能達到 Fed2% 的目標值。

彭博經濟學家 Carl Riccadonna 及 Yelena Shulyatyeva 認為，當前的情況，經濟成長達 1.4-1.5% 時，可避免失速。若成長速度在此以下，消費者無法承受，而經濟也就難以再見成長。

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