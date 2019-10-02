高盛：澳洲央行如想避免負利率 需實施2000億澳幣寬鬆

高盛經濟學家表示，澳洲央行 (RBA) 內部的經濟模型表明，如果澳洲央行想要避免實施負利率，那麼將需要實施 2000 億澳幣左右的量化寬鬆，以刺激經濟，才能實現其失業及通膨目標。

高盛指出，依目前市場定價，反映央行將降息至 0.5% 左右，這可能「遠遠不足」實現澳洲通膨 2% 至 3% 之目標。

高盛經濟學家 Andrew Boak 分析了澳洲央行最近發布的 MARTIN 模型，認為依 2 至 3% 的通膨目標，以及失業率要降到 4.5%，如果要在 2 至 3 年間達成，那麼央行應將利率降低到 -1%。

澳洲失業率 圖片：tradingeconomics.com

然而，鑑於歐洲及日本央行實際使用的結果，澳洲央行不太可能實施負利率，Andrew Boak 估計，這樣的話，澳洲可能需要規模 2000 億澳幣的量化寬鬆計畫，大約可以得到同等程度的刺激效果。

澳洲央行週二 (1 日) 降息 1 碼，至 0.75% 的紀錄低點，澳洲央行總裁 Philip Lowe 在幾個小時後的演講中，重申他對貨幣政策的信心，儘管目前降息最直接的效果，主要是再度提振了房地產市場。

Lowe 暗示，如果有必要，澳洲央行還會進一步放寬貨幣政策，以將失業率降至 4.5% 的目標值，進而帶來薪資上漲的壓力，並促升通膨。

Lowe 上個月的說法認為，雖然可能實施量化寬鬆，但可能性很小，他更希望借助政府的財政刺激，藉由增加基礎設施支出和減稅來提振經濟，幫助避免超寬鬆的貨幣政策。

Lowe 指出，澳洲最可能的量化寬鬆做法是購買債券，以降低「無風險」借貸利率，並透過這種方式影響殖利率曲線，幫助壓低澳幣。

Lowe 表示，央行意識到降息會帶來一些不受歡迎的影響，並指出「許多人」寫信給他，抱怨低利率正在損害其財務狀況。