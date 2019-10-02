ISM 9月製造業PMI疲弱 Fed 10月降息機率升破6成

美國供應管理協會 (ISM) 稍早發布低迷的 PMI 數據後，引發市場對於經濟衰退的擔憂，如今市場認為聯準會 (Fed) 降息的可能性大幅提升。

根據最新 FedWatch 顯示，在製造業數據公布前，市場認為 10 月降息一碼的機率約為 40%。而在公布疲軟的製造業數據後，截至今 (2 日) 上午 1 時許，市場估計 Fed 10 月降息一碼的機率上升至 62.5%。

圖：FedWatch

根據 ISM 公布數據，美國 9 月份製造業 PMI 達到 47.8%，創 2009 年以來的最低水平，且是連續第 2 個月低於 50 的景氣分水線。

BMO Capital Markets 美國利率策略師 Jon Hill 週二 (1 日) 發布報告表示，貿易戰和強勢美元明顯對國內製造商構成壓力，導致人們不得不開始思考 Fed 調降基準利率的可能性。

今年 9 月，Fed 將基準利率下調至 1.75% 至 2% 的目標區間，儘管當時幾乎沒有任何跡象顯示會進一步降息，但 FOMC 內部委員對降息看法仍存分歧。

Fed 此前在 9 月利率會議時表示，貿易不確定性是造成美國經濟放緩的不利因素，疲弱的製造業數據加深人們對經濟增長放緩的憂慮，而隨著美中貿易戰的關稅來回不斷，全球經濟放緩將進一步提升衰退可能性。